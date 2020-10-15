الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم ويستدعي آخرين

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 3 فلسطينيين من بيت لحم، واستدعت آخرين من الخليل، لمقابلة مخابراتها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنّ الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين اثنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وآخر من منطقة جبل الموالح وسط المدينة، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء في المدينة واستدعدت 3 فلسطينيين، وسلمت اثنين أخرين بلاغا لمقابلة مخابراتها، كما داهمت بلدة دورا جنوب المحافظة وسلمت فلسطينيا بلاغا مماثلا لمقابلة المخابرات الإسرائيلية.