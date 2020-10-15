عبدالله رشدي يدافع عن فتاة المعادي ويطالب بالاحتشام.. ومواطنون: متناقض

بعد ساعات من مقتل "فتاة المعادي"، نشر الداعية عبدالله رشدي، تغريدة عبر حسابه على تويتر، يعلن فيه تضامنه مع الفتاة ويصف ما تعرضت له بـ"الجريمة"، لكنه عاد في تغريدة أخرى مؤكداً أهمية الاحتشام ويحذّر من الخلاعة، وهو ما يصفه بـ"أحد الأسباب المؤدية للاعتداء على الفتيات" بحسب قوله، الأمر الذي اعتبره البعض تبرير جديد لواقعة الاعتداء على الفتاة التي أدت إلى مصرعها.

وعلق رشدي في تغريدته الأولى على حسابه الرسمي بشأن واقعة فتاة المعادي قائلاً: "جريمةٌ بحقٍّ وفِعلَةٌ شنعاء توضح ما وصلنا إليه من تَرَدٍّ خُلُقيٍّ وتنذر بسوء عاقبة نشر أعمال العنف في الفَنِّ.‏ متضامنون مع أهل الفتاة ونرجو الله لها الرحمة والغفران، فمثل هذه الأفعال لا تبرير لها ولا يُقَبَلُ التهوين منها ولا يمكن التغاضي عن فُجْرِ فاعليها."

وبعد ساعات من التغريدة السابقة، قال رشدي على حسابه أيضاً: "يُجَنُّ جنونُ بعضهم حين يرى أحدا يُبَصِّرُ الناسَ بوجوب الاحتشام ومنع الرجلِ نساءَه من الخلاعة. أكثروا من التأكيد على وجوب نبذ الخلاعة والتنفير منها، انشروا هذه المفاهيمَ بقوة، علِّموا الناسَ الحُجَجَ لمجابهةِ تلك الأفكار الفاسدة بهدوء، واصبروا، فالوقت كفيل بفعل الكثير".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي دعا فيها عبدالله رشدي لما يصفه بـ"الاحتشام" بعد واقعة اعتداء على فتاة، حيث سبقتها وقائع أخرى اعتبر فيها الداعية أن زي المرأة سبب من أسباب تلك الجرائم.

وقال رشدي في تدوينة سابقة على صفحته "الزي ليس مبررا ولكنه واحد من الأسباب"، وذلك بعد القضية التي فتح مكتب النائب العام، تحقيقا فيها بشأن تعدي شاب على عدد من الفتيات، وابتزازهن بصور خاصة، لإقامة علاقة غير شرعية معه.

وفي حين ينظر الجميع للفتيات الضحايا في وقائع مختلفة، باعتبارهن ضحايا ابتزاز وعنف جنسي وتحرش، يرى عبدالله رشدي، التحرش أن ملابس المرأة سببا من أسبابه، بحسب قوله.

وقال رشدي عبر حسابه في تدوينة سابقة عن التحرش وأسبابه: "ليس من الطبيعي أن تخرج فتاةٌ بملابس لا تصلح إلا للنوم ثم تشكو من التحرش".

مواطنون يهاجمون عبدالله رشدي

وفي المقابل، وجّه البعض انتقادات شديدة للداعية علي مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين الداعية بـ"الشخص المتناقض"، وعلق "علي" قائلاً: "أنت جزء من المجتمع ومسؤول عن سلوكك، وسلوكك بيأثر في المجتمع وأنت مش واخد بالك، سلوكك ده ممكن يكون حاجة بسيطة زي إنك رميت ورقة في الشارع، أو ممكن يكون شير بتعمله لعبدالله رشدي وأمثاله، وتتسبب في موت شخص أو أكتر، أنت مسؤول 100% عن كل سلوك وعن تبعياته" .

بينما غرّد حساب باسم "نبيلة محمد": "أول ما تلاقي عبدالله رشدي تريند اعرف إن في حالة تحرش"، بينما علق حساب باسم "محمود": "أكبر دليل إن عبدالله رشدي متناقض وهدفه الوحيد الشهرة، إنّه في قضية التحرش قرر إن التحرش رد فعل من الشباب، وإن لازم نعالج السبب الرئيسي اللي هو من وجهة نظره لبس البنت، وفي مشكلة هروب البنت من أهلها بعد ما عذبوها، عمل العكس ساب السبب الرئيسي (التعذيب) وجرم رد الفعل (الهروب)".

عبدالله رشدي يدافع عن نفسه: لا أبحث عن الشهرة

ومن جانبه، دافع عبدالله رشدي عن نفسه في تصريحات لـ"الوطن"، قائلاً إنه لا يسعى للشهرة بالتعليق على تلك الأحداث، وأضاف: "أنا أبين للناس ما يحتاجون، فهناك شيء يسمى بالبيان وقت الحاجة، فواجب العالم أو الشيخ أو الداعية، أو المسلم أن يبين للناس أمر دينهم وقت ما يحتاجون، فحينما تبرز قضية معينة تثير قلقًا أو تساؤلات في الرأي العام ولها جانب شرعي فواجب الدعاة أن يتصدوا ببيان هذه القضية".