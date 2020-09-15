عبدالله رشدي: مفيش قانون يقدر يمنعني من الفيسبوك.. ورضوى الشربيني داعية إلى طاعة الله (حوار)

وصف الداعية عبدالله رشدي، تصريحات الاعلامية رضوى الشربيني بشأن الحجاب بـ"جيدة جدًا"، مشيرًا إلى أنَّها "تُذّكر الفتيات بالإبقاء على الحجاب وهذا شيء طيب لذلك دعمتها في هذا الأمر".

وأضاف "رشدي"، فى حواره مع "الوطن"، أنَّه ليس هناك قانونًا يمنعه من الكتابة على فيسبوك، حسب قوله، مبينًا أنَّ البلاغات التي قُدمت ضده تمّ حفظها، ولم يمثل أمام جهات التحقيق في أي منها، وإلى نص الحوار:

- ما رأيك في تصريحات الإعلامية رضوى الشربيني عن الحجاب.. ولماذا أعلنت دعمها؟

تصريحات رضوى الشربيني جيدة جدًا وهي تدعم بقاء المراة المصرية على طاعة الله سبحانه وتعالي على الحجاب، وأكيد أي إنسان أو أي إنسانة يسهم في بث روح الخير بين الناس يجب مساندته ودعمه، والرسول (عليه الصلاة والسلام) قال: "الدال على الخير كفاعله"، و"خير الناس من يذكرهم بالله عز وجل"، فهي تُذكر الفتيات بالإبقاء على الحجاب وهذا شيء طيب، لذلك أنا دعمتها في هذا الأمر، وأنا دائمًا ما أدعم أي صوت يرتفع بشيء فيه طاعة الله سبحانه وتعالى.

ليس هناك قانونا يمنع منسوبي الجهاز الحكومي من الكتابة على فيسبوك

- ما طبيعة العمل الذي تقوم به حاليًا؟

أعمل الآن بوظيفة باحث دعوة بوزارة الأوقاف إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا.

- هل حاولت التواصل مع وزارة الأوقاف لرفع إيقافك عن صعود المنبر؟

لا طبعًا، لم أحاول ولا أطلب ذلك، هناك جهات وقنوات قانونية لفعل مثل هذا الأمر.

- قلت إن الأوقاف قررت إيقافك دون سند قانوني، ماذا قصدت بذلك؟

دون سند قانوني، أي دون أن أرتكب مخالفة واحدة تتسبب في إيقافي عن الاستمرار في عملي الدعوي، فلا مشكلة لي مع الوزارة وإنما القضية تتعلق بما اكتب على صفحتي الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وآرائي على الفيس بوك شخصية، وليس هناك قانون يمنع منسوبي الجهاز الحكومي بجمهورية مصر العربية الكتابة على الفيس بوك، فالدستور كفل حرية الرأي والتعبير، وأنا لم أخالف القوانين المنظمة لحرية الرأي والتعبير.

- البعض يرى أنك تسارع دائمًا لتكون تريند على مواقع التواصل.. ما ردك على ذلك؟

دعهم يروا ما يريدون، المهم أن هذا الأمر لا يعنيني من قريب أو من بعيد، فالمهم بالنسبة لي أن أبين للناس ما يحتاجون، فهناك شيء يسمى بـ"البيان وقت الحاجة"، فواجب العالم أو الشيخ أو الداعية، أو المسلم أن يبين للناس أمر دينهم وقت ما يحتاجون، فحينما تبرز قضية معينة تثير قلقًا أو تساؤلات في الرأي العام ولها جانب شرعي فواجب الدعاة أن يتصدوا ببيان هذه القضية.

البلاغات التي تقدم ضدي تحفظ لأنها لا تحتوي على خطأ أمام القانون

- هناك بعض البلاغات التي قدمت ضدك، هل تمّ استدعائك للتحقيق في أي من هذه البلاغات؟

لا، فغالبًا مثل هذه البلاغات تحفظ لأنها لا تحتوي على ما يشكل جريمة أو خطأ أمام القانون.