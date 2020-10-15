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عاجل.. الرئيس السيسي يوجه التحية لأسر وأهالي خريجي كلية الشرطة

كتب:

أحمد حامد دياب
10:06 ص | الخميس 15 أكتوبر 2020
الرئيس السيسي يحيي أهالي الخريجين

الرئيس السيسي يحيي أهالي الخريجين

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول ليشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحية لأهالي وأسر الخريجين من نافذة السيارة.

ويحضر حفل التخرج، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

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