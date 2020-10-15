السيسي يصدق على 3 قرارات جمهورية: اتفاقيتان ومذكرة تفاهم

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القرار رقم 362 لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة مصر، وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع"معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر" والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020.

كما صدّق الرئيس السيسي، على القرار رقم 426 لسنة 2020، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة مصر، ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشأن تعديل المادة السادسة من البرتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 13 نوفمبر 1975، حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة والموقعة بتاريخ 7 مايو 2020.

وكذلك صدّق رئيس الجمهورية، على القرار رقم 445 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بين مصر، ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى بشأن تعديل ثلاث اتفاقيات تجارية "اتفاقية الشروط التجارية واتفاقية التسهلات التقليدية، واتفاقية التسهلات الإسلامية" أبرمت بين ذات الأطراف بتاريخ 20 يوليو 2020، وصدَر بشأنها قرارات رئيس الجمهورية، أرقام 428 و429 و430 لسنة 2020، الموقعة بتاريخ 4 أغسطس 2020.

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