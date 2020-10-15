جامعة القاهرة: Smart CU نظام متكامل للاختبارات بأكثر من لغة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ المنظومة الشاملة للتقييم (جورميه) Assessment Gourmet التي سيتم العمل بها ضمن منصة الجامعة التعليمية الذكية Smart CU، تعتمد على نظام متكامل يتيح لأعضاء هيئة التدريس إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية بأكثر من لغة، وإنشاء وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، كما تتيح مراقبة الاختبارات وعرض تقارير تحليلية مفصلة عن النتائج وجودة الاختبارات.

الخشت: إنشاء بنوك للأسئلة وتصميم مواصفات الورقة الامتحانية وتسجيل الطلاب وتنفيذ الاختبارات بالمعامل أو عن بعد

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنّ المنظومة الشاملة للتقييم Assessment Gourmet تدير عمليات التقييم بداية من إنشاء المقررات الدراسية وتحديد خطة التقييم، ثم مرحلة إنشاء بنوك الأسئلة، وتصميم مواصفات الورقة الامتحانية، وتأليف الأسئلة، وتكوين نماذج الاختبارات المختلفة، وجدولة الاختبارات، وتسكين وتسجيل الطلاب بها، ثم مرحلة تنفيذ الاختبارات سواء ورقيًا أو إلكترونيًا في المعامل أو عن بُعد، وتصحيح إجابات الطلبة على الأسئلة الموضوعية آليًا، وإدارة تصحيح الأسئلة المفتوحة، والوصول لإصدار النتائج والإحصائيات.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أنّ المنظومة الشاملة للتقييم Assessment Gourmet نفذها مجموعة من خبراء القياس والتقويم التربوي، والمحتوى، وتكنولوجيا التعليم، لتقدم حلول متكاملة لعمليات الاختبارات والتقييم، إضافة إلى أنّها تضم كل خصائص وأدوات التقييم لتناسب المؤسسات التعليمية بمستوياتها المختلفة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنّ الجامعة تعمل الآن بنظام الحلول التكنولوجية لإدارة العمل الجامعي بجوانبه المختلفة، والوصول لتطبيقات عملية تتناسب مع طبيعة وأنشطة الجامعة من خلال أنظمة تكنولوجية موحدة.

الخشت: نعمل بنظام الحلول التكنولوجية لإدارة العمل الجامعي بتطبيقات تتناسب وطبيعة الجامعة وأنشطتها

يذكر أنّ المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU تتضمن مجموعة من الأنظمة العالمية المتكاملة، بينها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام للاجتماعات والمؤتمرات Collaborate، إلى جانب أدوات تعليمية متعددة أخرى.

ووجّه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء كليات الجامعة ومعاهدها، ومديرى مستشفياتها، والقصر العيني التعليمي الجديد، والأسنان التعليمي الجديد، ومستشفى الطلبة، بتطبيق خطة التعلم بنسب الحضور المقررة وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق قرارات مجلس الجامعة ورئيس الجامعة في هذا الشأن، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.