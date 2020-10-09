الخشت: فوز جامعة القاهرة بـ20% من الجوائز يؤكد دورها الريادي

وجه الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لأساتذة الجامعة، الفائزين بجوائز الدولة في العلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، مشيدا بدورهم في إنتاج المعارف العلمية الجديدة، من خلال بحوثهم، وإضافاتهم العلمية، وما يقومون به من جهد في إعداد الأجيال القادمة من شباب الباحثين، فضلا عن دورهم التعليمي.

وأكد "الخشت"، على مكانة جامعة القاهرة المتميزة، في ريادة البحث العلمي، والتنمية التكنولوجية، والتطوير في المنظومة العلمية في مصر، والتي تأكدت مجددا من خلال فوز أساتذة الجامعة بـ11 جائزة، من بين 55 جائزة، من جوائز الدولة في العلوم والعلوم والتكنولوجية المتقدمة، التي أعلنت امس بنسبة 20%، تغطي كافة نوعيات الجوائز: "التقديرية، والتفوق، والتشجيعية، والرواد، والمرأة التقديرية".

فوز أساتذة جامعة القاهرة بـ11 جائزة في العلوم والعلوم والتكنولوجية المتقدمة

وأعلن الدكتور الخشت، أن الجامعة ستنظم خلال الفترة المقبلة، احتفالية لتكريم هؤلاء الأساتذة، عرفانا وتقديرا بدورهم وجهدهم وتميزهم، مشددا على دعم جامعة القاهرة لكوادرها البشرية، من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بكافة السبل المعنوية والمادية، من خلال تحفيزهم ومساعدتهم في مجالات البحث والنشر العلمي، بالإضافة إلى التطوير المتكامل لمنظومة المعامل بالكليات العملية، بشكل يضارع أحدث المعايير العالمية، فضلا عن إتاحة الفرص للتفاعل مع المدارس والتيارات العلمية والبحثية المتميزة، والمتطورة في الجامعات ومراكز البحوث في العالم.

جدير بالذكر أن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس الأكاديمية بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أقر أمس، أسماء الفائزين بجوائز الدولة في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وحصدت جامعة القاهرة 11 جائزة من بين 55 جائزة على النحو التالي:

1- الدكتور وحيد دوس، أستاذ متفرغ بكلية طب القاهرة - الجائزة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة.

2- الدكتور فؤاد عبد المنعم أستاذ بطب القاهرة - جائزة الدولة للتفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة.

3- الدكتور محمد سمير زيدان، مساعد بكلية علوم القاهرة - جائزة الدولة التشجيعية في العلوم.

4- الدكتورة إيمان يسري، أستاذ بعلوم القاهرة - جائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة.

5- الدكتورة نرمين عادل، أستاذ مساعد بصيدلة القاهرة - جائزة الدولة التشجيعية في العلوم.

6- الدكتور على محمد عبد التواب، أستاذ مساعد بصيدلة القاهرة - جائزة الدولة التشجيعية في العلوم.

7- الدكتور سالم حجازي، مدرس بالقومي لعلوم الليزر بالقاهرة - جائزة الدولة التشجيعية في العلوم.

8- الدكتور محمد شكر حنتر، أستاذ بطب القاهرة - جائزة الرواد.

9- الدكتور مصطفى كامل، أستاذ متفرغ بهندسة القاهرة - جائزة الرواد.

10- الدكتورة نجلاء عبد المنعم عبد الملك، أستاذ متفرغ بزراعة القاهرة - جائزة المرأة التقديرية.

11- الدكتورة ميرفت وجية مطر، أستاذ بطب القاهرة – جائزة المرأة التقديرية

وبلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 55 جائزة، بإجمالي 5 ملايين و300 ألف جنيه، بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية، وهم الرواد والمرأة لعام 2019، بإجمالي 690 ألف جنية، وشباب الباحثين الأفرقة لعام 2020 بقيمة 20 ألف دولار، والتي بلغ عددهم 13 جائزة.

أما عن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2019، فقد بلغ عدد الفائزين 41 فائزا لتصل القيمة المالية الإجمالية لجوائز الهيئات والأفراد مليون و190 ألف جنيه، وهى الجوائز المقدمة من قبِل الوزارات والهيئات، ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد، على أعمال الوقف الخيرى لدعم البحث العلمي.