طب القاهرة 635 درجة.. جامعة الأزهر تعتمد تنسيق 2020

اعتمد فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم اليوم.

وأعلن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأزهر بالقاهرة بلغ 635 درجة، وكلية طب الأزهر بدمياط 634 درجة، كلية طب الأزهر بأسيوط 632، كلية الصيدلة بالقاهرة 628، الصيدلة بنين أسيوط 626، طب الأسنان القاهرة 631، طب الأسنان بنين أسيوط 630، هندسة القاهرة 619، الهندسة بنين قنا 615، العلوم بالقاهرة 595، العلوم بنين أسيوط 570، التجارة بنين القاهرة 532، التجارة باللغة الانجليزية 545، التربية الرياضية للبنين 575 لطلاب القسم العلمي.

وأغلقت جامعة الأزهر، باب تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم، للناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية، الأربعاء الماضي.

كان الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 68%.

وكان مجلس جامعة الأزهر، وافق على إضافة معهد نظم المعلومات الإدارية بكليات التجارة بنين وبنات إلى رغبات التنسيق بدءً من العام الدراسي الجديد.

وأضاف المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنه وافق أيضًا على إضافة معهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون للبنين، وشعبها بـ"الدراسات الإسلامية والعربية للبنات"، إلى رغبات التنسيق بدءً من هذا العام، وتقرر افتتاح المعهد بالكليات المذكورة في "القاهرة، وطنطا، وتفهنا الأشراف، وأسيوط".

ووافق المجلس، على إضافة فصول الهندسة الزراعية بأسيوط إلى رغبات التنسيق، بدءً من هذا العام، وكذلك تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض الحد الأدنى بنسبة 2% لطلاب محافظة شمال سيناء، الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، شريطة أن يكون مقيمًا بها فعليًا.