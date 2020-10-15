"القوى العاملة" تعين 335 شابا بينهم 8 من ذوي القدرات الخاصة بدمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 335 شاباً بينهم 8 شباب من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 951 شاباً.

وأوضحت منى الأطروشي مدير المديرية في تقريرها الشهري للوزير عما تمّ إنجازه خلال سبتمبر الماضي، أنَّ المديرية استخرجت 406 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة للعمال على المهن الخاصة بهم من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

كما أجرت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية تفتيشًا على 209 منشآت وإعادة التفتيش على 102 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 48 محضرًا، و31 مذكرة غلق إداري، فضلاً عن تلقي 39 شكوى، تم استيفاء 3 شكاوى منها، واتخاذ إجراء قانوني تجاه 7 أخرى، وتبقت 33 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد فتشت المديرية على 221 منشأة تفتيش دوري نهاري، مع إعادة التفتيش على 54 منشأة، وشن 16 حملة نهارية تفتيش شامل، وتحرير 22 محضراً لمخالفة أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003، وبحث 6 شكاوى فردية.

وأوضحت مدير المديرية أنَّه تمّ متابعة 375 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكّد من عدم إصابة أي فرد.