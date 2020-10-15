أعلى سعر بيع في بنك مصر.. سعر الدولار اليوم الخميس 15-10-2020

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها للقراء والمتابعين، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الخميس 15 أكتوبر الحالي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.63 جنيه، للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.35 جنيه للشراء، و20.52 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل نحو 20.09 جنيه للشراء، و20.50 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 20.30 جنيه للشراء و20.50 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.07 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، أما سعر اليورو سجل في البنك الأهلي المصري نحو 18.37 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

وانخفض الذهب اليوم الخميس، وفقًا لرويترز، وقبع دون 1900 دولار، حيث تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة بعد أن حطم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الآمال في حزمة تحفيز جديدة قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال كاميرون ألكسندر مدير أبحاث المعادن النفيسة لدى رفينيتيف ميتال ريسيرش "سوق الذهب"، إنّ الدولار ما زال يُعتبر ملاذا آمنا ويساهم في أن تبقى أسعار الذهب منخفضة ويتسبب في أنّها ما زالت تختبر مستوى 1900 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 859.51 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2353.52 دولار، وتراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.13 دولار للأوقية.