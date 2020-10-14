أعلى سعر بيع ببنكي مصر والأهلي.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-10-2020

تقدم "الوطن" في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للقراء والمتابعين، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وذلك وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأربعاء 14 أكتوبر الحالي في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، والذي سجّل استقرارًا بكافة البنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.63 جنيه، للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميًا

ووفقًا لوكالة رويترز، تمسك الدولار بمكاسبه مقابل معظم العملات اليوم الأربعاء، مع تجدد الشكوك حيال لقاح فيروس كورونا وغياب اتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي إضافية في الولايات المتحدة الأمر الذي دفع المتعاملين نحو أصول أكثر أمنًا.

وفي أحدث تعاملات، سجل الدولار 1.1743 أمام اليورو محتفظًا بمكاسب 0.6% من الجلسة السابقة.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وأضافت وكالة رويترز، قال محللون إنّه من المتوقع أن تستمر خسائر اليورو والجنيه الإسترليني مع عودة القيود على النشاط الاقتصادي في أوروبا وبريطانيا للتصدي لموجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا ما يثير قلق المستثمرين.

وبلغ الاسترليني 1.2926 دولار بعد خسارة واحد بالمئة يوم الثلاثاء.

كما تضرر الإسترليني نتيجة المخاوف بشأن عدم إحراز المفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أي تقدم واحتمال تبني بنك إنجلترا المركزي أسعار فائدة سلبية.

وفي المعاملات الداخلية، سجل اليوان 6.7408 مقابل الدولار، ويوم الاثنين سجّل اليوان أكبر هبوط يومي في سبعة أشهر.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الدولار الأسترالي ولكن يُتوقع أن تتفاقم خسائره التي بلغت 1% أمس جراء القلق حيال خلاف مع بكين حول ورادات الفحم بحسب متعاملين.

ومحليًا، سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

فيما سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.07 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أما الجنيه الإسترليني سجّل في البنك الأهلي نحو 20.20 جنيه للشراء، و20.38 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل نحو 20.33 جنيه للشراء، و20.54 جنيه للبيع.