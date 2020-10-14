استقرار أسعار الدولار وتباين في سعر العملات الأخرى

استقرت أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري، بعد انخفاض أسعاره أمس الثلاثاء بقيمة قرش عقب استقراره، حيث استقر عند 15.65 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.

كما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، متوافقا مع سعر الصرف في البنك الأهلي المصري.

بينما سجل البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي CIB أقل سعر لصرف الدولار في السوق المصري، حيث سجل الدولار بهم مبلغ 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ ارتفع سعر الريال السعودي بقيمة قرشين في البنك الأهلي المصري ليسجل 4.19 مقابل 4.17 أمس، كما سجل 4.20 في البنك العربي الإفريقي الدولي.

وارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي بقيمة قرشين خلال بداية التعاملات اليومية في البنك الأهلي المصري ليسجل 4.28 بدلا من 4.26، كما سجل 4.28 في البنك العربي الإفريقي الدولي.

وسجل الدينار الكويتي خلال التعاملات اليومية في البنك الأهلي المصري مبلغ 51.51 جنيه، كما سجل 51.40 في البنك العربي الإفريقي الدولي.

وارتفع سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم خمش قروش مقارنة بسعره خلال تعاملات أمس، حيث سجل 18.50 جنيه مقابل 18.45 جنيه أمس، كما سجل 18.48 في البنك العربي الإفريقي الدولي.

بينما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري بقيمة قرشين خلال تعاملات اليوم مقارنة بتعاملات أمس، حيث سجل 20.38 جنيه بدلا من 20.40 جنيه، كما سجل مبلغ 20.36 في البنك العربي الإفريقي الدولي.

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إن هناك هدوء خلال التعاملات اليوم، مع توقعات بحدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية بسبب السياحة، ومن بينها الدولار واليورو بيعًا وشراءً.