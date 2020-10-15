رئيس أكاديمية الشرطة يرحب بالرئيس السيسي: تشريفكم عظّم قدر الاحتفال

رحب اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة.

وقال إبراهيم إنّ الدفعة الجديدة من طلبة كلية الشرطة، نخبة من الرجال أحسن إعدادهم حتى باتت صلابتهم من صلابة وطن عريق، واستمدوا عزتهم من علو قدره ومكانته، رجال صدقوا عزائمهم لتلبية نداء الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار لشعب مصر الأبي.

وتابع مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة: "يعظم من قدر الاحتفال تشريف الرئيس السيسي لتتويج جهودهم، متوجهًا في ظلال هذه المناسبة الغرّاء بخالص الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي شهدت الأكاديمية في عهدت ارتقاء في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية كافة، لتواكب المستجدات التي تموج بها الساحة الأمنية، ما مكّنها من المضي قدما لتصبح منارة يهتدى بضيائها في مجال ‘عداد ضباط قادرين على حمل الأمانة ومؤمنة بشرف الرسالة".

وأوضح إبراهيم، أنّه في اطار حرص الأكاديمية على إعداد ضابط يعي التحديات التي يمر بها الوطن، جرى إعداد برنامج تثقيفي استهدف طلبة الكلية، مرتكزا على تدعيم قيم الولاء للوطن والتحصين الفكري للتطرف والتعصب، محذرًا من مخاطر الحروب غير النمطية وأدواتها وأساليب إسقاط الدول من الداخل.

وأشاد مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، بالتدريب المشترك بين طلبة كلية الشرطة والكلية الحربية الذي بات منهجا ثابتا لتوحيد المفاهيم التدريبية بين جناحي الأمن بالوطن، يرصدان سويًا المتغيرات الامنية ويسعيان معًا نحو الاستعداد لها تخطيطًا وتدريبًا وتنفيذًا.

وأشار إبراهيم، إلى أنّ طلبة الكلية الحربية يشاركون احتفال طلبة كلية الشرطة بيوم تخرجهم في شكل من أشكال الترابط، ليجسدوا أرقى مفاهيم التعاون والصداقة.

ويحضر حفل التخرج، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.