عاجل.. رئيس أكاديمية الشرطة يهدي الرئيس مجسما لمبنى وزارة الداخلية

أهدى اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدية تذكارية تتمثل في مبنى مجسم لمبنى وزارة الداخلية، يعلوه شعار الشرطة وخلفه 3 نوافذ متتالية، تعبر عن مبادئ الأكاديمية العلم والخلق والواجب وتمثل خريجي 2020 من القسم العام، قسم الضباط المتخصصين والحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق، ويتوسط أحد النوافذ تشكيل فني ثلاثي الأبعاد لأبرز المشروعات القومية الكبرى التي تمثل إنطلاقا نحو آفاق المستقبل.

وجاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة.