في تقليد جديد.. تخرج طلاب "الحقوق" من أكاديمية الشرطة للمرة الأولى

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، وفي تقليد جديد وغير مسبوق ولأول مرة شهد الحفل تخرج طلاب كلية الشرطة من خريجي كلية الحقوق، بعد أن أمضو عامين دراسيين أضافيين بالأكاديمية ليكونوا إضافة لصرح وزارة الداخلية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.