محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي ديروط بتكلفة 620 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، محطة معالجة صرف صحي ديروط بقرية دشلوط بالظهير الصحراوي، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 620 مليون جنيه بطاقة استيعابية 52 ألف متر3/يوم، ويخدم مدينة ديروط وقريتي بانوب ظهر الجمل والمحمودية.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد سيد رئيس قطاع تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد محطة الرفع الرئيسية بالمحمودية بمركز ديروط وتابع أعمال تجارب التشغيل للمحطة التي تتكون من 5 طلمبات رفع كما استكمل المحافظ جولته بتفقد محطة معالجة الصرف الصحى بدشلوط، واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن لمكونات مشروع صرف صحى ديروط، والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ويضم المشروع 4 محطات رفع ـ وشبكات انحدار ـ وخطوط طرد ـ خط سيب نهائي على مصرف أبوجبل ومحطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بمدينة دشلوط.

وشاهد المحافظ أقسام المحطة والأحواض التي تم تنفيذها واستمع إلى شرح عن مراحل العمل ومعدلات التنفيذ والملاحظات التي تم رصدها، وجار تلافيها بمعرفة الشركة المنفذة تمهيدا لتشغيل المشروع كما استمع إلى شرح عن دورة التشغيل التي ستتم بالمحطة.

وشدد محافظ أسيوط، خلال الجولة، على ضرورة الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي المتكامل لديروط المتعطل منذ ما يقرب من 23 عاما مطالبًا الشركة المنفذة بسرعة تلافى الملاحظات لتسليم المشروع وتشغيله في أسرع وقت ممكن، موجهًا بأهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتذليل كافة العقبات، وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظًا على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.