7 محاور في برنامج "الهجرة" المقدم للنواب

أعدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، برنامج عمل وزارة الدولة للهجرة في إطار الإعداد لبرنامج عمل الحكومة، والانتهاء من إعداد برنامج عمل الوزارة عن الفترة 18/2019 – 21/2022، والذي جرى تقديمه ضمن برنامج الحكومة (خطة البرامج والأداء) لمجلس النواب، كما جرى اعتماده والبدء في تنفيذه.

وتتضمن محاور عمل برنامج الحكومة "خطة البرامج والأداء"، الأهداف العامة للحكومة وأهمها ما يلي:

بناء الإنسان المصري من خلال ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وإحياء منظومة القيم والموروث الحضاري (الإيجابية / الفكر البناء). إنشاء قنوات مستدامة لتفعيل مشاركة العلماء والخبراء المصريين بالخارج في التنمية. تطوير عملية التواصل مع تقديم الخدمات الشبابية والرياضية لأبناء الجيلين الثاني والثالث. تعميق مفهوم الأمن الوطني من خلال مجموعة برامج تدريبية. تحسين مستوى معيشة المواطنين (جوهر التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة) من خلال توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين في الخارج. النهوض بمستويات التشغيل من خلال العمل على توفير فرص عمل لائقة بالأسواق الخارجية وتعزيز مساهمة المصريين بالخارج في تنمية الصادرات المصرية للدول المقيمين بها بالتعاون مع الجهات الوطنية. زيادة الوعي والفكر البناء بين الشباب والأسر بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير النظامية (غير الشرعية).

يذكر أنّ وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نظمت عددا من مؤتمرات مصر تستطيع لربط علماء مصر في الخارج، مع بلدهم مصر، كي لا تكون هناك فجوة في التعامل، وذلك من خلال "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، إضافة إلى جهود وزارة الهجرة لدمج المصريين بالخارج في عملية التنمية التي تحدث على أرض مصر، والتنسيق مع الأطباء والخبراء المصريين بالخارج لدعم التخصصات الطبية بمصر، وتشجيع الجالية المصرية والعاملين في الحقل الطبي المقيمين خارج مصر، لدعم التخصصات الطبية داخل مصر وتقديم خدماتهم الطبية مجانًا بالمناطق الأكثر احتياجا.