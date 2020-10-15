محاور لقاء وزيرة الهجرة وعميد مساعد جامعة شيكاغو

تحرص وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بشكل دائم علي التواصل مع المصريين بالخارج والنابغات المصريات في الخارج، وتبدي السفير نبيلة مكرم وزير الهجرة اهتماما أكبر بالمرأة المصرية في الخارج، حيث التقت بالدكتورة دينا راشد عميد مساعد جامعة شيكاغو لشئون الشراكات الدولية، بالولايات المتحدة الأمريكية، لنبوغها في المجال الأكاديمي ومجال عملها في جامعة شيكاغو، والتي لها دور كبير جدًا مع الجالية المصرية في أمريكا، سواء في طرح أفكار لخدمة الجالية المصرية أو أفكار لمساعدة وطنهم الأم والمشاركة في التنمية الجارية على أرض مصر.

ويرصد التقرير التالي دور المرأة المصرية في الخارج:

* المصريات بالخارج قدمن مثالا حيًا على أن المرأة المصرية قوية وتستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب، وقادرة على رفع اسم وطنها الأم في الخارج

* المرأة المصرية قوية، وتعيش الآن أزهى عصورها، ودائمًا ما تثمن القيادة السياسية دور المرأة المصرية، وتدفعها إلى النجاح في كافة المجالات

* المرأة المصرية في الداخل أيضًا تبوأت أعلى المناصب فهناك 8 وزيرات في الحكومة و90 نائبة في البرلمان.

* تم بدء البرنامج منذ 2007 وتم استقبال ما يقرب من 85 طالبا حتى الآن، فضلًا عن توليها إدارة الشراكات مع الدول الأوروبية واللاتينية.

* الجمعية المصرية الأمريكية في شيكاغو حريصة على الاجتماع دائما ووضع خريطة للعمل لخدمة الجالية المصرية

* تقدم الجمعية المصرية الامريكية الدعم لمصر، وتنفيذ أنشطة مستمرة لتوفير الدعم للمشروعات الخيرية التي تتم على أرض مصر.

* المرأة المصرية تحظى باهتمام كبير الآن وهذا واضح في وجود المرأة في مناصب لم تكن تتقلدها من قبل متمثلا في المحافظين ونواب المحافظين ونواب ووزراء ومساعديهم.

* تقديم منح دراسية مجانية من خلال محفظة تقدر بقيمة 50 مليون دولار لتوفير فرصة تعليمية لعدد 10 طلاب سنويا، إما في مرحلة البكالوريوس أو لتحضير الماجيستير في جامعة شيكاغو، وهذا جزء كبير في ملف الشراكات الدولية بالجامعة وخاص بمصر.