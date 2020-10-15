محمود ياسين في لقاء نادر: عمر الشريف "أوفر" وأحمد زكي فنان عظيم

يعد الفنان محمود ياسين واحد من كبار الفنانين في مصر والوطن العربي، ومن رموز السينما فقد استطاع على مدار سنوات عديدة أن يكون النجم الأول وشارك في العديد من الأفلام السينمائية بدور البطولة أمام العديد من النجمات مثل فاتن حمامة، ماجدة، سعاد حسني، شادية ونجلاء فتحي.

وينتمي محمود ياسين إلى جيل من أهم الممثلين في مسيرة تاريح السينما المصرية وكان دوما ما يعبر عن آرائه نظرا لما يتمتع به من ثقافة عالية وموهبة وخبرة في الأداء التمثيلي.

محمود ياسين: عمر الشريف "أوفر" بأفلامه القديمه.. والصدق والبساطة أوصلته للعالمية

وفي إحدى اللقاءات الصحفية النادرة تحدث الفنان محمود ياسين عن النجم العالمي عمر الشريف بأنه كان في أفلامه القديمة "أوفر"، ولكنه استطاع أن يصل إلى درجة كبيرة من المصداقية والعذوبة والبساطة أمام الكاميرا، وأضاف "ياسين" ولكنه لا يملك الصنعة والحرفية وبأن صدقه في الأداء التمثيلي كان هو سر نجاحه في السينما المصرية ومن ثم السينما العالمية بعد ذلك.

محمود ياسين: قدمت شخصيات تاريخية.. وأحمد زكي فنان عظيم بتجسيده ناصر والسادات

وبسؤاله خلال اللقاء الصحفي عن تقديم أحمد زكي لعدد من الشخصيات التاريخية طوال مشواره الفني مثل طه حسين وجمال عبدالماصر وأنور السادات وتحقيقه نجاحا كبيرا بهم جميعا، أوضح الفنان محمود ياسين بأن أحمد زكي فنان عظيم استطاع أن يقدم تلك الشخصيات بعناية ودقة.

وأوضح محمود ياسين بأنه لا يشعر بالغيرة الفنية من أحمد زكي فقد قدم خلال مشواره الفني شخصيات جمال الدين الأفغاني وعمر عبدالعزيز وابن سينا وسيف الله الحمداني وأحمد شوقي وأبوحنيفة النعمان، موضحا بأنه لم يهتم بالشكل كثيرا لتقديم تلك الأدوار ولكنه اهتم بأداء الشخصية بشكل أكبر.

وأضاف محمود ياسين بأن أحمد زكي نجح بالاقتراب من شكل الشخصيات التاريخية التي أداها ولكن يبقى نجاحه الأكبر في تجسيد روح تلك الشخصيات بعمق شديد وذلك هو الأهم لأنه أظهر موهبة أحمد زكي الحقيقية.

يذكر أن الفنان محمود ياسين رحل عن عالمنا صباح أمس عن عمر يناهز 79 عاما، بعد رحلة فنية إمتدت لما يقارب الخمسين عاما قدم من خلالها مئات الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما التلفزيونية والمسرح.

وصباح اليوم كان قد توافد عدد كبير من الفنانين على مسجد الشرطة للمشاركة في تشييع جثمان الفنان محمود ياسين عقب صلاة الظهر، وحرص على الحضور عدد من الفنانين من ضمنهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي، دلال عبد العزيز، ميرفت أمين، المخرج مصطفى فكري وعبد الله مشرف.