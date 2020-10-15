بـ"المشهد الأخير" لتوديع ياسين: "شهيرة منهارة ووفاء تصرخ في المصورين"

"جنازة شعبية".. أقل مايمكن أن يقال على مشهد توديع فتى الشاشة الأول، حيث تجمع زملاؤه من الوسط الفني ومحبيه من جمهوره لإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان قبل نقله إلى مثواه الأخير، فوّدعه مئات المصلين مجتمعين أمام الجثمان ليلقوا النظرة الأخيرة على من أبدع الفن بمشوار يزيد على 50 عاما.

وجاءت أبرز المشاهد كالتالي:

- في مشهد مؤثر، أصيبت الفنانة شهيرة، بحالة صدمة شديدة، خلال تشييع جثمان زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، والتي خرجت من مسجد الشرطة من مدينة السادس من أكتوبر قبل قليل.

- جلست شهيرة على كرسي لأداء صلاة الجنازة، ونظرا لإجهادها الشديد وحزنها الأكبر على فقدنها زوجها.

- تماسك عمرو محمود ياسين نجل الفنان الفقيد، خلال أداء صلاة الجنازة، وسيطر عليه حالة من الصدمة والحزن.

- حرص كلا من الفنان حسين فهمي والفنان محمد رياض ونجله الوحيد عمرو محمود ياسين بالوقوف في الصفوف الأولى لأداء صلاة الجنازة.

- خرج جثمان محمود ياسين، وهو ملفوف بعلم مصر، جاء ذلك نظرا لتجاوز عطائه الفني ما يزيد عن 250 عملا فنيا ما بين سينما ودراما ومسرح.

- انهار الفنان حسين فهمي، والفنانة بشرى، خلال تشييع جثمان الفنان محمود ياسين، التي خرجت، قبل قليل، من مسجد الشرطة من مدينة السادس من أكتوبر.

- خرجت الفنانة وفاء عامر عن شعورها لمنع المصورين من تصوير شهيرة زوجة الراحل بعد انتهاء صلاة الجنازة قائلة، "كفاية تصوير والله حرام".

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك"، وكتب: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

ومحمود ياسين مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام. وبزغ نجم محمود ياسين فنيًا في فترة السبعينيات من القرن الماضي، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة أفلام "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازدادت أعماله الدرامية بشكل كبير، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية "أبو حنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان". وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.