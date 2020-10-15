5 ملتقيات لشباب المصريين بالخارج لأبناء الجيلين الثاني والثالت

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، العديد من الفعاليات والأنشطة التى استهدفت مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتشجيع سبل الهجرة الآمنة، إلى جانب ربط المواطن المصري بالخارج بدولته الأم.

وتمثلت الفعاليات والأنشطة في إقامة خمسة ملتقيات لشباب المصريين بالخارج من أبناء الجيل الثاني والثالت بالتعاون مع وزارة الشباب، تحت ‏شعار "ولادك معاكي يا ‏مصر".

وشمل البرنامج عدة فعاليات هي:

- زيارة أهرامات الجيزة ‏ومناطق أثرية بالقاهرة، ورحلتين لمحافظتي ‏الأقصر وجنوب سيناء، لربطهم ‏بوطنهم الأم، إضافة إلى تنظيم رحلة سياحية ترفيهية لمدينة شرم الشيخ لـ50 شابًا من ‏أبناء المصريين ‏بالخارج، ‏بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، شملت التعرف ‏على معظم معالم المدينة السياحية الخلابة.

كما وُجهت الدعوة لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج لدورة خاصة من ‏مؤتمرات "مصر تستطيع"، لتعريفهم بالجهود المبذولة في الداخل للنهوض ‏بوطنهم الأم، ومنحهم فرصة المشاركة في جهود التنمية.

- زيارة لمجموعة من ‏الشباب من أبناء المصريين بالخارج، يشاركهم ‏شباب مصري من ‏الأكاديمية ‏البحرية للعلوم والتكنولوجيا، والمشاركين جميعًا في ‏منتدى الشباب العالم لمقر ‏قيادة قوات ‏الصاعقة؛ للتعرف على أساليب التدريب ‏ورفع الكفاءة القتالية، بالإضافة إلى تنظيم دورات فى الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، من أجل ربطهم مرة أخري بوطنهم الأم وتصحيح المفاهيم الخاطئ لديهم، كونهم سفراء مصر فى الخارج، فهم خط الدفاع الأول عن مصر في الخارج.

‏- مشاركة وزارة الهجرة في اللجنة التنظيمية لمنتدي شباب العالم بشرم الشيخ بترشيح 150 من الشباب المصري بالخارج، فضلًا عن مشاركة عدد من خبراء في المؤتمرات الوطنية للمصريين بالخارج.

- تنظيم زيارة لشباب المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث ‏المشاركين في منتدى شباب العالم إلى مجلس النواب، لربط أبناء المصريين ‏بالخارج بالوطن الأم، والتعرف علي التجربة البرلمانية المصرية والتعاون ‏الوثيق مع لجنة العلاقات الخارجية‎.