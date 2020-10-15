كورونا وراء غياب عادل إمام عن جنازة محمود ياسين

غاب الزعيم عادل إمام، عن المشهد الأخير لتوديع الفنان الراحل محمود ياسين، الذي جمع بينهما صداقة كبيرة، فكان أقرب أصدقائه في الوسط الفني، وكان المشهد الأخير الذي جمعهما عزاء الراحل محمود عبدالعزيز.

وعلمت "الوطن" من مصادرها الخاصة، أن الفنان عادل إمام يتخذ إجراءات خاصة بكورونا، ومقيم حاليا في الساحل الشمالي، وأسرته تمنع عنه الزيارات أو استقبال الضيوف، وهذا السبب جعله يتخلف عن حضور الجنازة الخاصة بمحمود ياسين، ولكنه اتصل هاتفيا بنجله الوحيد لتقديم واجب العزاء.

ومن جانبه طلب "عمرو" من الزعيم عدم الحضور نظرا لكبر سنه وعدم تعرضه لأي مخاطر نتيجة الزحام الشديد في صلاة الجنازة.

يذكر أن الزعيم سبق ورشحه في مسلسل "صاحب السعادة" الذي قدمه عام 2014، وتمّ استبداله بخالد زكي بعدما عاد "ياسين" المشهد الواحد فوق الـ15 مرة نتيجة نسيانه الشديد، مما جعل عادل إمام يبكي أمامه.

وكشفت الفنانة "شهيرة" تفاصيل الخلاف بين الفنان محمود ياسين والزعيم عادل إمام، قائلة: "عادل إمام مرفعش سماعة التليفون على محمود ياسين علشان يحاول يحل التاتش".

وأكدت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن عادل إمام يحب محمود ياسين ويحترمه جدًا، ولكن خطأه الوحيد أنه لم يتواصل معه حتى الآن، على حد تعبيرها.

وبصورة من المشهد الوحيد الذي جمع بين الفنان محمود ياسين وعادل إمام بمسلسل"صاحب السعادة"، نعي الأخير صديق عمره قائلاً، "البقاء لله خالص العزاء للأسرة الكريمة.. اللهم اغفر له وارحمه وادخله في جناتك وصبر أهلك"

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، عبر حسابه على الرسمي على فيس بوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.