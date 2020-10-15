ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يشاركان في مراسم دفن محمود ياسين

حرص الفنان أحمد العوضي، وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنانة يسرا، على حضور الوداع الأخير للفنان محمود ياسين، إذ شاركوا في مراسم دفن الأخير بمقابر العائلة على طريق الفيوم.

ووصل أحمد العوضي في وقتٍ مبكر، لحضور صلاة الجنازة على الفنان الراحل، عقب صلاة الظهر، بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال أحمد العوضي، لـ"الوطن"، إن محمود ياسين كان فنانًا بارعًا وأثرى الحياة الفنية في مصر بأعمال متنوعة، فهو فنان صعب تكراره مُجددًا، متابعًا بقوله: "فقدنا قيمة فنية كبيرة بوفاة محمود ياسين".

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك"، وكتب: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

ومحمود ياسين مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام. وبزغ نجم محمود ياسين فنيًا في فترة السبعينيات من القرن الماضي، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة أفلام "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازدادت أعماله الدرامية بشكل كبير، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية "أبو حنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان". وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.