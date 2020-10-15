صور.. "العربي الحديث" يكشف اختراق قطر للصحافة الإسبانية

نشر موقع "العربي الحديث" تقريرًا بعنوان "كيف اخترقت قطر الصحافة الإسبانية"، والذي تناول كيفية اختراق قطر المؤسسات الإعلامية في دول بعينها، منها إسبانيا بعدد من المنصات والمواقع الإخبارية التي تسوق وتنشر المحتوى الذي يخدم استراتيجية التنظيم الدولي الإخوان.

وقال التقرير، إن قطر تعي جيدًا أهمية الإعلام، لا سيما الإعلام الغربي الذي يرسم سياسات بعض الدول الغربية وليس العربية فقط، الأمر الذي ظهر منذ عدة سنوات بعدما كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن شراء حكومة الدوحة أسهم فى عدد من الصحف الغربية، بجانب تمويلها لبعض مراكز الأبحاث والدراسات وعلى رأسها معهد البحث والدراسات فى أمريكا وهو معهد بروكنجز، راصدًا تلك المواقع كالآتي:

صحيفة (el pais) الإسبانية

هي صحيفة يومية إسبانية أسست في العام 1976 بالعاصمة مدريد تمتلكها (مجموعة التكتل الإعلامي الإسباني المعروفة باسم (Promotora de Informaciones, S . A ( PRISA وهي الصحيفة الثانية من حيث نسب التوزيع بالبلاد بعد صحيفة ( ال موندو)، ولها وزن نسبي كبير في الصحافة الإسبانية ولديها موقع إلكتروني باللغة الإسبانية والإنجليزية أما إصداراتها الورقية اليومية فهي فقط بالإسبانية.

وظهر خلال تتبع موضوعات الموقع ظهر أن الصحيفة تقوم بنشر مقالات إيجابية عن قطر وتفرد لها مساحة سواء عن السياسة أو الاقتصاد أو الرياضة والثقافة بجانب الاهتمام بكل ما يتعلق بقطر.

الأمر الذي جعل البعض يطرح تساؤلات عن مدى الاختراق الذي قامت به قطر في هذه الصحافة، هل قامت بشراء أقلام وكتاب في هذه الصحيفة، لدرجة أن تفرد في هذه الصحيفة موضوعات عن "الثقافة في قطر" فمن غير المعقول أن تهتم الصحيفة الإسبانية الأوسع انتشارا بخبر افتتاح متحف جديد في قطر، الأمر الذي يطرح عدد من الشكوك حول وجود اختراق قطري ما.

أمثلة على الموضوعات التي توضح توجه الصحيفة :

*موضوع بعنوان "محمد علي المليونير المصري الذي يدعو لمظاهرات من برشلونة"

*وموضوع آخر، بعنوان : موضوع بعنوان "قطر تحتفل بانتصارها على مقاطعة جيرانها"

الموقع الإلكتروني ( diario publico) الإسبانية

وهي صحيفة إلكترونية إسبانية كانت تنشر ورقية بين العامين 2007 إلى 2012 قبل أن تتوقف عن ذلك بسبب الخسائر المادية التي وصلت لـ 9 ملايين يورو من الديون لتتابع النشر عبر الموقع الإلكتروني فقط باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

الصحيفة هي أحد صحيفتين تتبع التوجه اليساري في البلاد، وهي تستهدف فئة الشباب أكثر من أي فئة أخرى، ويرأس مجلس إدارتها حاليا شخص يدعى "أنا باردو دي فييرا" حيث تقوم بنشر أخبار موضوعات إيجابية عن قطر بالأخص الأخبار الاقتصادية، كما تهتم بنشاط شبكة الجزيرة القطرية نشرت عنها عدة موضوعات)، برغم من عدم نشرها لموضوعات كثيرة عن مصر إلا أن معظم الموضوعات المتعلقة بمصر على الموقع تحمل توجه سلبي ضد الدولة المصرية.

أمثلة من الموضوعات التي تكشف توجه الصحيفة: –

* موضوع بعنوان "من هي جماعة الإخوان المسلمين" تحدث عن توجهات الجماعة ونشأتها وقادتها.

* موضوع عن التحقيقات مع فتيات تطبيق "تيك توك" في مصر يتهم الدولة بقمع الحريات

الموقع الإلكتروني (monitor de oriente) الإسبانية

هو النسخة الموجهة للناطقين باللغة الإسبانية من موقع middle east eye monitor المعروف بتوجه ضد الدولة المصرية ويديره مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وهو يحمل نفس الاسم باللغة الإسبانية.

الموقع الرئيسي يهتم بقضايا الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي وله توجه واضح من مصر، ودول الاعتدال العربي، وينشر محتوى يخدم على نشاط التنظيم العالمي للإخوان ويخدم على سياسات تركيا وقطر.

من خلال متابعة الموضوعات المنشورة على الموقع يتضح أن الموقع ينشر الكثير من الأخبار والموضوعات الإيجابية عن تركيا وعن قيادتها ودورها في المنطقة ويروج له كما ينشر الموقع موضوعات ذات توجه سلبي صريح من الدولة المصرية.

أمثلة من الموضوعات التي تكشف توجه الصحيفة: -

*موضوعان يروجان لتركيا الأول عن الدور الخارجي لها والثاني عن الأعمال الخيرية التركية في سوريا

وتحاول قطر اختراق المؤسسات الإعلامية في دول بعينها، منها إسبانيا بعدد من المنصات والمواقع الإخبارية التي تسوق وتنشر المحتوى الذي يخدم استراتيجية التنظيم الدولي الإخوان الإرهابي.