شركات السياحة: السعودية تصدر ضوابط العمرة خلال أيام

قال محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إنه من المتوقع أن تصدر السعودية الضوابط المنظمة لموسم العمرة لغير السعوديين والمقيمين خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لأن المرحلة الثالثة للعودة التدريجية لموسم العمرة والتى يُسمح خلالها بأداء غير المقيمين بالمملكة لمناسك العمرة ستبدأ أول نوفمبر المقبل.

الشركات تبدأ توثيق عقود وكالة العمرة ديسمبر المقبل

وأضاف أمين الصندوق لـ"الوطن"، أنه عقب إصدار السعودية للضوابط المنظمة للعمرة ستضع وزارة السياحة والآثار الضوابط الخاصة بأداء المصريين للعمرة، لافتًا إلى توقعه بأن تبدأ الشركات السياحية المصرية إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن تبدأ أولى الرحلات خلال شهر يناير 2021.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد كافة الخدمات زيادة كبيرة في الأسعار، موضحًا أن أسعار برامج العمرة بالنسبة للمصريين هذا العام ستتراوح ما بين 22 ألفًا إلى 25 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الاقتصادي، الذي تبلغ مدته أسبوعين، فيما ستبلغ أسعار برنامج العمرة فئة 4 نجوم نحو 30 ألف جنيه للبرنامج الذى تبلغ مدته 10 أيام، فيما سيبلغ سعر برنامج العمرة فئة 5 نجوم نحو 35 ألف جنيه للبرنامج الذى تكون مدته 10 أيام.

ومن جهته، قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية السابق بغرفة شركات السياحة، إنه من المتوقع أن يتقلص برنامج العمرة لهذا العام، ليصبح 7 أيام فقط، وذلك لإتاحة الفرصة لأداء العمرة لأكبر عدد من المعتمرين في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار إلى أن تطبيق "اعتمرنا"، الذى سيتم تنظيم رحلات العمرة من خلاله، سيحدد عدد مرات دخول المعتمر للمسجد الحرام خلال مدة البرنامج، ولن تكون مفتوحة كما كانت فى السابق، ما يجعل أداء العمرة مقيدًا.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد أكد في تصريح سابق، أنَّ وزارة الصحة المصرية تعكف حاليًا على وضع ضوابط صحية لسفر المعتمرين المصريين إلى السعودية، عقب إصدار المملكة الضوابط المنظمة للعمرة لهذا العام، مشيرًا إلى أنَّ الضوابط التي تضعها وزارة الصحة تشمل تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تكفل الحفاظ على صحة المعتمرين المصريين منذ سفرهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن.