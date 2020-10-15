"قرية بحراوية منتجة".. توزيع 300 "بطة" بقرية زاوية غزال

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة المحاسب عادل عبدالعال، بتوزيع 300 "بطة" على الأسر الريفية بقرية زاوية غزال، بعد أن تقدم عدد من السيدات والرجال بطلب للحصول على البط الدعم من قبل الوحدة المحلية، تفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتحويل القرى المستهلكة إلى قرى منتجة.

وذكرت مصادر بالوحدة المحلية، أن البط مُحصن، وتقوم مديرية الطب البيطري بتوفير التحصينات اللازمة، لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع والربحية والمساهمة فى تخفيض الأسعار وزيادة موارد الأسرة.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية تلك المشروعات في العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة الريفية، والعمل على تنمية مصادر دخلها عن طريق إقامة المشروعات الصغيرة لما لها من دور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع عجلة التنمية والحد من البطالة خاصة مشروعات تربية الطيور والبط المنزلي، لتحقيق المستهدف منها في توفير مصدر رزق للأسر المستفيدة والعمل على توفير البروتين الآمن أمام جمهور المستهلكين.

تم التوزيع بحضور وفد من المتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ونائب رئيس المدينه لشئون القرى، ومدير إدارة التنمية بالمحافظة ومدير إدارة التنمية بالوحدة المحلية.