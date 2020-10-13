بينها السعر المناسب.. 9 شروط للانضمام لخدمة تسويق منتجات الأسر المنتجة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ استراتيجية الوزارة في الفترة المقبلة هي الانتشار وإقامة كثير من المعارض لتحقيق العدالة بين العارضين، وتسويق فكرة العمل الحرفي والتراثي، وتعويض فترة الركود التي أصابت العارضين أثناء أزمة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمى، أن خدمة التسويق والمعارض عبارة عن:

- ​إعداد سياسة عرض وتسويق منتجات مشروعات الأسر المنتجة ​​وجمعيات التنمية الاجتماعية المشتغلة بالصناعات اليدوية والحرفية والبيئية والتراثية محلياً وخارجياً.

- دراسة الأسواق بهدف تصريف إنتاج مشروعات الأسر المنتجة.

- دراسة مشروعات العقود وإدارة عمليات تسويق المنتجات.

- الإشراف على تنظيم المعارض والأسواق لمنتجات مشروعات الأسر ​المنتجة من خلال المعارض الدائمة​.

- تقديم المشورة الفنية فى مجال عرض وتسويق منتجات مشروعات الأسر المنتجة من خلال المعارض الدائمة بالمديريات.

- تخطيط لبرامج تنمية مهارات العاملين فى مجال التسويق والمعارض بالإدارة والمديريات​.

9 شروط للانضمام لخدمة التسويق

وحددت "التضامن" شروط الانضمام لخدمة التسويق والمعارض كالتالى :

1- تحقيق الجودة.

2- الذوق.

3- حاجة السوق.

4- السعر المناسب.

5- التشطيب الجيد.

6-التغليف.

7- تقديم البحث الاجتماعى للأسر الراغبة فى الحصول على خدمة التسويق.

8- الانضمام لمشروع الأسر المنتجة من خلال جمعيات التدريب المهنى والأسر المنتجة بالمديريات.

9- موافقة لجنة الفحص بجمعية التدريب المهنى والأسر المنتجة على المنتج.

تقديم قرض الأسر المنتجة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تقديم قرض الأسر المنتجة، مشيرة إلى أن قيمة القروض لمشروعات الأسر المنتجة المنفذة من الجمعيات تبدأ من 3 آلاف جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

وحددت الضمانات اللازمة للحصول على قرض الأسر المنتجة كالتالى:

1- تقديم الضمانات التي يقبلها مجلس إدارة الجمعية المنفذة مثل الضمان الحكومي، أو إيصالات الأمانة.

2- تقديم إيصال الكهرباء، أو عقد الإيجار، أو الحيازة الزراعية.