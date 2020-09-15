يضم منتجات من جذوع الشجر.. القباج تتفقد معرض الأسر المنتجة برأس التين

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض الأسر المنتجة برأس التين في الإسكندرية، والذي نظمته إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي.

وقالت القباج، إنّ المعرض يقدم منتجات 175 عارضا؛ حيث يتم حضور 50 عارضا ويتم تغييرهم كل 5 أيام، ويستمر المعرض حتى 30 سبتمبر الحالي.

وأضافت أنّ المعرض يقدم منتجات خشبية من جذوع الشجر، ومنتجات غذائية، ومفروشات، ونحاس، وأقمشة ومنتجات خزفية، وسجاد يدوي، وكليم، ومنتجات جلدية، وإكسسوارات، ومنتجات عناية بالبشرة.

وكانت القباج افتتحت، أمس، يرافقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المعرض الدائم للحرف اليدوية التراثية "بداية" بمنطقة الرصافة بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع منظمة ليونز ميريت.

ويقام المعرض على مساحة 500 متر ويضم 60 عارضا من محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة وجنوب وشمال سيناء، والوادي الجديد، والأقصر، وأسوان.

وقالت القباج إنّ المعرض يضم أفكار لمشاريع خاصة بالشباب والمرأة المعيلة، كمعدات ماكينات وآلات لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة لهم، كما يضم منتجات لشباب جامعي، ومنتجات لأبناءنا من ذوي الإعاقة؛ ويضم عروضالا بالأخشاب لشباب جامعي من الصم والبكم، ويقدم بنات جمعية النور للكفيفات منتجات بالبامبو والخرز.

ولفتت القباج إلى أنّ المعرض يضم أيضا شباب جامعي مصممين للأزياء، وزراعة نباتات للبيوت، ومنتجات كالاكسسوارات، والخيامية والنحاس، والمنتجات البديعة لسيناء والنوبة.

وأكدت القباج أنّه ولأول مرة سيشهد المعرض قاعة لتدريب الشباب لتعلم حرف جديدة، وللعارضين لرفع مستوى المنتج، مشيرة إلى أنّ المركز قدم تدريبا لمدة 8 أيام لـ8 سيدات وصنعوا منتجات من الخيامية ستُعرض في معرض بداية.

المعرض يتخذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة كورونا

وأوضحت أنّ المعرض يتخذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بمراعاة التباعد الاجتماعي، وقياس للحرارة، ووجود مواد مطهرة، وارتداء إجباري للكمامات.

وقالت إنّ استراتيجية الوزارة في الفترة المقبلة الانتشار وإقامة كثير من المعارض لنحقق العدالة بين العارضين، وتسويق فكرة العمل الحرفي والتراثي، وتعويض فترة الركود التي أصابت العارضين أثناء أزمة فيروس كورونا.