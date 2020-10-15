ندوة بكفر الشيخ تحذر الفتيات من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، ندوة بعنوان: "العنف ضد المرأة.. الأنواع.. وسُبل المواجهة"، بمقر نادي الرعاية الدينية والثقافية بالمحافظة، تحت رعاية المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإشراف ماجده فرحات، مدير إدارة الأندية الاجتماعية، بحضور إبراهيم شعيب، مدير النادي.

وقال إبراهيم شعيب، مدير نادي الرعاية الدينية والثقافية، إن الندوة تناولت أنواع العنف ضد المرأة، ودور المجلس القومي للمرأة في مواجهته، من خلال التوعية المستمرة في المدارس والقرى، مؤكدا على تعاون المجلس المستمر، مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة؛ بهدف تبادل الخبرة والعمل على تبصير الطلاب بسُبل مواجهته.

وأضاف "شعيب"، أن الندوة أوضحت أن جميع الأديان قد بنيت على نبذ العنف تجاه كل البشر، فما بال المرأة والطفل، وبينت مفهوم العنف ضد المرأة في المواثيق الدولية، وأنواعه مثل العنف الجسدي كالضرب، والنفسي كالقهر والإذلال، والسياسي بالحرمان من المشاركة السياسية والتمثيل العادل، والاقتصادي بعدم توريث المرأة للأرض الزراعية، والقانوني كعدم المساواة بين الرجل والمرأة في بعض القوانين، مؤكدًا الحاجة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة.

وعلى جانب آخر، أكد المشاركون على ضرورة التركيز على حماية المرأة من العنف والإضرار بها، وسرعة الإبلاغ في حالة ظهور حالات عنف، والايجابية في الشكوى لعدم حدوث كارثة، مشيرين إلى بعض القوانين، التي تعاقب بها المخطئين، متمنين سن المزيد منها؛ للقضاء على هذه الظاهرة بكافة أشكالها.

وأوضح المشاركون، أن ظاهرة العنف ضد المرأة ليست في مصر فقط، بل في دول أخرى أيضا، وكلا منها تضع الآليات والتدخلات المناسبة لها .

وأوصت الندوة بضرورة توخي الحذر من معاملات التواصل الاجتماعي، في قبول أي صداقة أو نشر صور شخصية؛ لأنها تسبب العديد من المشكلات من أعمال استغلال وابتزاز للفتاة، كما أشارت إلى أهمية دور المرأة في المجتمع.

وتنفذ مديرية التضامن الاجتماعي بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، العديد من الأنشطة والفعاليات، وعقد ندوات بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ؛ لتوعية الطالبات وتعريفهن بمراكز الدعم والمساندة القانونية والنفسية، وتشجيعهن على مكافحة العنف، فضلا عن توعيتهن بالآثار السلبية المترتبة على أنماط العنف، سواء من الناحية الصحية والنفسية، وطرق مشاركة الطلاب في هذه الأنشطة من خلال التطوع، والخطوات الواجب اتباعها حال التعرض لأي شكل من أشكال العنف أو التحرش.