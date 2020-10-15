بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. نائب محافظ الفيوم يفتتح مسجد الحافظ بالشواشنة

افتتح الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، اليوم الخميس، مسجد الحافظ بقرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق، بعد إحلاله وتجديده، بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 1,5 مليون جنيه.

وأدى نائب محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور حسني أبوحبيب، وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب كمال سلومة، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الظهر بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن أعمال إحلال وتجديد المسجد تمت على مساحة 200 متر مربع، حيث تم فرشه وتجهيزه على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، ونشر تعاليم الدين الوسطى.

جدير بالذكر أنّه خلال الأسبوع الماضي، افتتح المهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، مسجد الإيمان بقرية طبهار، التابعة لمركز أبشواي، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية أيضًا.

وأدى سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه الدكتور حسني أبوحبيب، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.

وكان تحدث وكيل وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة، عن أهمية التحلي بخلق الصدق في حياتنا وفي معاملاتنا اليومية، امتثالاً لأوامر ديننا الحنيف الذي ينمي فى نفوسنا السلوكيات القويمة ويدعو إلى مكارم الأخلاق.

وأضاف أن أعمال إحلال وتجديد المسجد المقام على مساحة 200 متر تمت بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 900 ألف جنيه، فيما قامت وزارة الأوقاف بفرش المسجد، مشيرًا أن افتتاح المسجد يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، لافتًا إلى أنه منذ عام 2014 حتى عام 2020 تم افتتاح أكثر من 220 مسجدًا بمحافظة الفيوم، بتكلفة تجاوزت 237 مليون جنيه.