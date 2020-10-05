نائب محافظ الفيوم يتابع سير العمل في عدد من المشروعات بطريق أسيوط

نائب محافظ الفيوم يتابع سير العمل في عدد من المشروعات بطريق أسيوط
كتب:
أسماء أبوالسعود
06:00 م | الإثنين 05 أكتوبر 2020
جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم
نظم الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، يرافقه اللواء هشام السوداني مسؤول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، جولة ميدانية تفقدوا خلالها عددًا من المشروعات التي يجري إنشائها بنطاق مركز ومدينة الفيوم، لمتابعة موقف التنفيذ بتلك المشروعات والوقوف على معوقات العمل بها والعمل على حلها.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ جولة نائب المحافظ، ورئيس لجنة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، شملت تفقد سوق الخضر والفاكهة بمنطقة دمو، ومساكن دمشقين بمركز الفيوم، ومدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية، وتفقد الطرفان العدايات الخاصة بإمرار الكابلات الكهربائية على بحر حسن واصف.وأكد نائب المحافظ، في تصريحات صحفية، حرص المحافظة على المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم مع كافة الجهات، لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام إنهاء المشروعات العالقة بالقطاعين الخدمي والتنموي، الأمر الذي يعود بالنفع على مواطني الفيوم.
وتفقد نائب المحافظ، الأعمال المنفذة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري، بطريق القاهرة أسيوط الغربي داخل نطاق محافظة الفيوم، بحضور المهندس محمد مصطفى مدير عام فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظتي الفيوم وبنى سويف.
وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الجولة شملت تفقد كوبري بحر يوسف، وكوبري حسن واصف، وكوبري الفيوم بني سويف على طريق أسيوط الغربى، وكوبري الروس، ونفق أبو صير.
وشدد نائب محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأن تكون أغلبية العمالة بالمشروعات من محافظة الفيوم، وكذلك مراعاة المعايير الهندسية والفنية وكذا الالتزام بالمواعيد المقررة في تنفيذ المشروعات.