نائب محافظ الفيوم يتابع سير العمل في عدد من المشروعات بطريق أسيوط

نظم الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، يرافقه اللواء هشام السوداني مسؤول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، جولة ميدانية تفقدوا خلالها عددًا من المشروعات التي يجري إنشائها بنطاق مركز ومدينة الفيوم، لمتابعة موقف التنفيذ بتلك المشروعات والوقوف على معوقات العمل بها والعمل على حلها.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ جولة نائب المحافظ، ورئيس لجنة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، شملت تفقد سوق الخضر والفاكهة بمنطقة دمو، ومساكن دمشقين بمركز الفيوم، ومدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية، وتفقد الطرفان العدايات الخاصة بإمرار الكابلات الكهربائية على بحر حسن واصف.وأكد نائب المحافظ، في تصريحات صحفية، حرص المحافظة على المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم مع كافة الجهات، لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام إنهاء المشروعات العالقة بالقطاعين الخدمي والتنموي، الأمر الذي يعود بالنفع على مواطني الفيوم.

وتفقد نائب المحافظ، الأعمال المنفذة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري، بطريق القاهرة أسيوط الغربي داخل نطاق محافظة الفيوم، بحضور المهندس محمد مصطفى مدير عام فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظتي الفيوم وبنى سويف.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الجولة شملت تفقد كوبري بحر يوسف، وكوبري حسن واصف، وكوبري الفيوم بني سويف على طريق أسيوط الغربى، وكوبري الروس، ونفق أبو صير.

وشدد نائب محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأن تكون أغلبية العمالة بالمشروعات من محافظة الفيوم، وكذلك مراعاة المعايير الهندسية والفنية وكذا الالتزام بالمواعيد المقررة في تنفيذ المشروعات.