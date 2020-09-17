نائب محافظ الفيوم: الدولة أوفت بوعدها بتمكين الشباب في عهد السيسي

أكد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، أن الدولة أوفت بوعدها بتمكين الشباب منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر، وهو ما ظهر من خلال إقامة العديد من المؤتمرات الخاصة بالشباب خلال الفترة الماضية.

وأضاف "عماد"، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الشباب يتولوت حاليا مناصب نواب للمحافظين، ومساعدين ومعاونين بعدد كبير في الوزراء ورؤساء الهيئات، وهذا يدل على تمكين الشباب، والأمر لم يكن للتجريب فقط، وإنما جاء بعد التدريب بشكل مكثف في معظم المحافظات.

وتابع أن نواب المحافظين معنيين بتكليفات عديدة سواء في ملف التصالح في الوقت الحالي، أو أزمة كورونا في الفترة الماضية، موضحا أن ملف التصالح معني بالملف بشكل كبير.

وأردف أن الشباب موجود بشكل مكثف في مناصب عديدة، لافتا إلى أن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم من الشباب، ومحافظ بني سويف من الشباب أيضا، مؤكدا أن الشباب يهدفون للعمل بكل جهد في كافة الملفات في مسارات ومجالات مختلفة.