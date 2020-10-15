الكهرباء: نسعى للربط مع الخليج والعراق وزيادة قدرات التصدير إلى الأردن

تخطط مصر لتصدير الطاقة الكهربائية إلى العراق، ضمن استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمى لتبادل الطاقة عبر خط الربط مع الأردن، بقدرات تصل إلى نحو 2000 ميجاوات مع زيادة القدرات المتبادلة بين الجانبين من 400 إلى ما يتراوح بين 2000 إلى 3000 ميجاوات إضافة إلى إمكانية زيادة قدرات الخط الحالي أو إنشاء خط ربط جديد.

وتسعى مصر للربط الكهربائى مع دول الخليج والعراق عبر السعودية وزيادة قدرات التصدير إلى الأردن كما أنها تصدر الطاقة إلى فلسطين

** الربط مع السعودية

وقَّعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي، في 2012 بين البلدين.

- يهدف الربط الكهربائي المصري السعودي، لأن يكون محورًا أساسيًا في الربط الكهربائي العربي.

- يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

- مليار و600 مليون دولار تكلفة المشروع يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

- تبادل 3 آلاف ميجا وات في أوقات الذروة بين البلدين، التي تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.

** أهداف مشروعات الربط الكهربائي

- تحويل مصر لنقطة مهمة لنقل الكهرباء لدول أوروبا وأفريقيا من خلال مشروعات الربط الكهربائي بحلول عام 2030.

- مشروعات الربط الكهربائي تحقق عائدًا ماديًا كبيرًا بالعملة الصعبة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

- يتم بيع الطاقة للدول الأوروبية والأفريقية بأعلى سعر، وهو وقت ذروة حسب طبيعة كل دولة.

نشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الأهمية التى يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى، لافتا إلى أن مصر تشارك بفاعلية فى جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان.

دراسة للربط جنوبا في اتجاه أفريقيا

وقال شاكر إنه يتم حاليًا المضى قدماً فى استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بين مصر والسعودية ويتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً فى اتجاه القارة الأفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية فى أفريقيا وأكد على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

لدينا احتياطي يومي بالشبكة يصل إلى 15 ألف ميجاوات

أشار إلى أن مصرأصبح لديها احتياطي يومي بالشبكة يصل إلى 15 ألف ميجا وات وهو ما يسمح لها بالتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع جميع دول العالم للاستفادة من القدرات الاحتياطية التي تزيد بشكل مستمر بشكل يجذب المستثمرين إلى مصر.