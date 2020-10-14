الديهي يشيد بإنجازات الكهرباء والاستثمار.. ويهنئ القوات الجوية بعيدها

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، القوات الجوية بعيدها السنوي، الذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام، وهو يوم معركة المنصورة الجوية، التي دارت بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي، التي وقعت في مثل هذا اليوم عام 1973، ضمن حرب أكتوبر، قائلًا: "نفخر بأننا نتحدث عن قواتنا المسلحة وذكرياتها ومازلنا نستدعي منها العبرة".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن المعركة وقعت حينما حاولت القوات الجوية الإسرائيلية تدمير قواعد الطائرات الكبيرة بدلتا النيل في كل من طنطا والمنصورة والصالحية لكي تحصل على التفوق في المجال الجوي مما يمكنها من التغلب على القوات الأرضية المصرية، ولكن تصدت لها الطائرات المصرية.

وواصل: "دارت اكبر معركة جوية في سماء المنصورة.. ومن حقنا أننا نتفخر بقواتنا المسلحة.. وننعش ذاكرتنا بالانتصارات".

الديهي: ما تحقق في قطاع الكهرباء يجب أن يدرس للعالم

من ناحية أخرى، أشاد نشأت بجهود قطاع الكهرباء في مصر، معتبرًا إياه من أنجح القطاعات، وما تحقق فيها يحتاج أن يدرس، كما أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر من الوزراء الناجحين في الحكومة ويعمل في صمت، "شاكر يستحق الشكر والتقدير وما تحقق شهادة أن المصري قادر على النجاح في ظل إرادة سياسة نجاحة".

وأوضح "الديهي" أن مصر نجحت في توليد طاقة بكميات أكبر وتم الربط مع العديد من الدول فهذا القطاع يشرف، "نحن نتمتلك أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم بأسوان ويجب أن نتغني بها سنتين، ولنا أن نفخر بما تحقق.. وأدعو الإعلام لتوثيق هذه الإنجازات لكي تتعلم منها الأجيال المقبلة".

"الديهي" عن زيادة حجم الاستثمارت في مصر: نشكر جميع المسؤولين عن ذلك

كما تحدث "الديهي" عن تقرير البنك الدولي، والذي نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أن نتائجه أظهرت زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليارات دولار، قائلًا: "يجب علينا أن نشكر جميع المسؤولين عن ذلك، ومعناه أن لدينا قيمة لجذب هذه الاستثمارات من الخارج.. وهذا معناه أن الجميع مستفيد لأن ذلك يقل من نسب البطالة".

وأوضح الإعلامي أن التقرير يّدل على أن الإنجازات التي حققتها مصر من تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بداية من عام 2016.. فمصر الـ3 عربيًا والـ42 عالميًا على مستوى التعليم وفقًا تصنيف لوكالة US News 2020 ، ولا يجب أن نفوت فرصة التناول لهذه الأخبار لبث الثقة في نفوس الناس.

"الديهي" عن واقعة سحل فتاة المعادي: يجب محاكمة المتهمين علنيتًا

كما تطرق الإعلامي نشأت الديهي إلى واقعة سحل فتاة بمنطقة المعادى، وقتلها بعد التحرش والتي سقطت على الرصيف أسفل عجلات السيارة، وتوفيت في الحال، قائلًا: "المجتمع يحتاج إلى صدمة إفاقة، أدعو إلى محاكمات علنية لمثل هذه الحوادث.. ومتأكد أنه لن يمر ساعات إلا وتتمكن الداخلية من القبض على المجرمين".

وتابع: "الجميع مهتم بهذه القضية وتم التقاط رقم السيارة.. وعلى المجتمع المصري أن يلفظ هؤلاء.. وهذا شيء يجعل مرارة في الحلق".

:الديهي" عن فيديو "المقاول الهارب" الأخير: موسم سنوي للرقيع

وعلق الإعلامي نشأت الديهي على فيديو للهارب الإخواني محمد علي، يدعو فيه المعارضة، بحسب وصف الهارب، إلى الوقوف في وجه الدولة، واصفًا إياه بـ"الرقيع"، " هذا الفيديو السنوي لهذا الرقيع.. مرة يقول خلاص بطلت سياسة ومرة يقول سأعود لعملي.. فهذا الهارب هو الإفراز الحقيقي للجماعة الإرهابية.. وعلى من تبعوه أن يتواروا خجلا".

وتابع "الديهي": "محمد يسير وراء المال ويأخذ الموضوع كسبوبة في الخارج.. فتارة يقرر اعتزال السياسة وتارة يعود مرة أخرى.. هذا الهارب ليس له عمل".