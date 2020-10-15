عاجل.. السيسي يعين وكيلا جديدا للأزهر

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعيين وكيل جديد للأزهر الشريف.

يأتي ذلك بناءً على ما عرضه الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.

تضمن القرار تعيين الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني، أمين عام هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر، وكيلاً للأزهر الشريف لمدة عام، ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنـــــا