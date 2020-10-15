السيسي يوقف طابور خريجي الشرطة من أجل والدة شهيد.. تحيا مصر

في لفتة إنسانية كما اعتاد منه المصريون، أوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، طابور الخريجين، لإعطاء الفرصة للسيدة إيمان، والدة الشهيد ملازم أول محمد كريم أحمد ضيف، لإنهاء كلمتها التي قطع قائد الطابور عن غير عمد، قبل أن تنهي كلمتها التي أتمّتها بقول "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وتدخل الرئيس قائلًا: "انتظر لو سمحت.. اتفضاي"، لتردد السيدة إيمان بكل حماس: "تحيا مصر"، وعقب ذلك ردد الخريجون النشيد الوطني لجمهورية مصر، مع عزف النشيد الوطني وإنهاء الحفل.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.