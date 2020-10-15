السيسي يختم حفل خريجي الشرطة بالدعاء للطلبة والخريجين: ربنا يحفظكم

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، عن ترحيبه بالأسر وأولياء الأمور الحضور في الحفل، قائلا: "مش هيفوتني أرحب بكل الأسر الموجودة، أولياء الأمور اللي قدموا وأعدوا ولادهم لمصر في كلية الشرطة، عشان يبقوا رجال يدافعوا عننا كلنا، فبوجهلهم التقدير والاعتزاز وبهني أبناءنا الخريجين والطلاب، وبتمنى ليكم التوفيق، وربنا يحفظكم من كل سوء".

وقدّمت الأكاديمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، 9 من طلاب الخريجين أبناء الشهداء، من أصل 29 طالبا بالأكاديمية من أبناء وأشقاء الشهداء.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.