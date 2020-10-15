"شباب ورياضة" القليوبية تطلق مبادرة "مصر الجميلة" للنظافة العامة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، عن انطلاق مبادرة "مصر الجميلة"، بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيدة، وتتضمن أعمال المبادرة نظافة عامة، ورفع المخلفات والقمامة، وزراعة شجيرات صغيرة، بجانب أعمال تعقيم وتطهير، وتنطلق اعتبارا من السبت المقبل، بمركزي شباب قلما، و15 مايو بإدارة شباب شبرا الخيمة.

وأشار الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن تلك الخطوة تأتي حرصا من الوزارة علي الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة خلال الشهر، بشكل مختلف ومميز، وتنفذها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالوزارة، تحت رعاية الوزير الدكتور أشرف صبحي.

وأضاف "الصبروط"، أن المبادرة تتضمن أيضا أعمال تعقيم وتطهير للمراكزين والشوارع المحيطة، والمناطق الحيوية بأماكن التنفيذ، مؤكدا أن المبادرة تهدف لغرس الانتماء لأرض الوطن الغالي، وإحياءً لذكرى الانتصار، بتحقيق إنجازات على أرض الواقع، وتستمر مراكز شباب الجمهورية في العطاء لتكون مراكز خدمة مجتمعية، وليست لممارسة الانشطة الرياضية والثقافية فقط، بل والتطوعية.