أخصائي أمراض صدرية: رفع عدد أسرة العناية في فرنسا بسبب تضاعف حالات كورونا

قال الدكتور أنطوان أشقر، أخصائي الأمراض الصدرية، إن فرنسا قررت أمس فرض إجراءات احترازية جديدة وفرض حظر تجوال ليلي، بسبب تضاعف الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من المرضى دخلوا إلى العناية المركزة، وتضاعف ثلاث مرات.

وأضاف "أشقر" في مداخلة عبر برنامج "سكايب"، مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الخميس، أن الدولة حاليا تستقبل مرضى "كورونا" والمرضى الآخرين، وبالتالي فالضغط على المستشفيات كبير.

وتابع أخصائي الأمراض الصدرية، أن الإجراءات الاحترازية ما زالت كما هي، وهي ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، موضحا أن البعض لا يعرفون حتى اليوم أن ارتداء الكمامة ضروري ويحميهم ويحمي الآخرين.

وأكد، أنه قبل جائحة كورونا كان يوجد في الأراضي الفرنسية 3500 سرير بالعناية الفائقة، وتم رفعها إلى 5 آلاف، كما تم تجهيز 15 ألف سرير، لافتا إلى أن البلاد ليست في حاجة إلى ذلك، ولكن هذا بسبب ظروف طارئة وهي ظروف فيروس كورونا.

ولفت إلى أن أعراض فيروس كورونا هي ذاتها منذ البداية، موضحا أنها كانت منذ شهور أشد حدة، في الموجة الأولى بالإضافة إلى أن القطاع الطبي أصبح لديه خبرة، والعدد الذي يتعافى أصبح أكبر بكثير، خاصة باستعمال الأوكسجين بشكل مرتفع، واستعمال الكورتيزون، مبكرا، وهذا يساعد على شفاء أكبر عدد ممكن من المرضى.

وأشار إلى أن المناطق التي سيشملها حظر التجوال، هي المدن الطلابية، والمدن الكبيرة، موضحا أن الطلاب الجامعيين قد يصابون بفيروس كورونا، ثم ينتقلون إلى منازلهم، وينقلون العدوى إلى ذويهم، مشددًا على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كافية، لو أن مسألة إغلاق الحدود هو قرار سيادي تأخذه الحكومة فقط.