سر "كبسولة" أنقصت وزن حكيم 30 كيلو جراما

ظهر المطرب الشعبي حكيم، بشكل رشيق وجسد رياضي متناسق، خلال احتفالات نصر أكتوبر المجيد، في حفلين متتاليين، ليثير العديد من التساؤلات، بشأن السر وراء التراجع في وزنه الملفت للنظر بشدة، خاصة بعد مرور فترة حظر كورونا، التي أدت إلى زيادة واضحة في وزنه.

وعلمت "الوطن"، أن "حكيم"، خضع لنظام غذائي قاسٍ، في شهر رمضان، معتمدا على تناول "كبسولة" بشكلٍ دوري، عملت على فقدانه العديد من وزنه، وصلت إلى 30 كيلو جراما تقريبًا، وذلك حتى يظهر بشكل جديد في كليب "أصحاب أونطة".

واستمع المطرب، لنصائح عدد من الأطباء، وعلى رأسهم طبيب شهير، ساعد عددا من الفنانين على إنقاص وزنهم.

كان الفنان الشهير، أصيب بحالة من الاستياء الشديد بعد حفل عيد الربيع، وظهر فيه بوزن زائد للغاية، ورأى أن أنظمة الدايت المتبعة لن تأتي بحل مثالي له.

وكان الفنان حكيم، أعرب عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققه كليب أغنيته الجديدة "صحاب أونطة"، وتصدرها "يوتيوب" بعد ساعات من طرحها.

وقال حكيم، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنّ السبب الرئيسي وراء نجاح الكليب، هو الجمهور الذي دعم الأغنية منذ الدقيقة الأولى لطرحها.

وأوضح حكيم، أنّه نفذ نظاما غذائيا قاسيا لإنقاص وزنه بشكل كبير، للظهور بشكل جديد ومختلف لجمهوره، نظرا لجمال وروعة أغنيته الجديدة.

يذكر أن حكيم، أحيا مؤخرا حفل مشروع الجلالة، وقدم خلاله عددا من أهم وأشهر أغنياته.

وقال المطرب الشعبي لـ"الوطن"، إن هدفه الرئيسي وراء المشاركة فى تلك الاحتفالات، إرسال رسالة للمصريين حول أهمية التماسك والحفاظ على بلدنا من قوى الشر، وضرورة الالتفاف خلف الدولة بكل مؤسساتها.

وشدد على أن الاحتفال بالأيام والانتصارات الوطنية، واجب على كل مصري محب لتلك البلاد.