حكيم لـ"الوطن": مشاركتي في احتفالات أكتوبر رسالة للمصريين ضد قوى الشر

أعرب النجم حكيم عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذي حققه فى حفلة مشروع الجلالة التي أحياها منذ أيام وقدم خلالها عدد من أهم وأشهر أغنياته.

وجاءت الحفلة ضمن الاحتفالات بنصر 6 أكتوبر، والذي شارك فيه أيضا بحفل أقيم فى مدينة نصر.

وقال حكيم لـ"الوطن" إن هدفه الرئيسي وراء المشاركة فى تلك الاحتفالات إرسال رسالة للمصريين حول أهمية التماسك والحفاظ علي بلدنا من قوى الشر، وضرورة الالتفاف خلف الدولة بكل مؤسساتها.

وشدد على أن الاحتفال بالأيام والانتصارات الوطنية واجب على كل مصري محب لتلك البلاد.

يذكر أن حكيم كان طرح مؤخرا أغنية "صحاب أونطة"، وتعدى عدد مشاهديها حاجز المليوني مشاهد، وكشف عن استعداده لطرح أغنية ثانية من فئة أغنيات المهرجانات مع فريق المدفعجية والتى ستبصر النور قريبا.

وأوضح حكيم أنه يستعد لطرح ميني ألبوم يتضمن 6 أغنيات خاصة للمهرجانات الموسيقية مع نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل 2021، مشيرا إلى أن تلك الأغنيات ستكون لسان حال الأفراح وأعياد الميلاد خلال الفترة المقبلة.

أغنية "صحاب أونطة" كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم، نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني في أول تعاون بينهم.

وتصدر حكيم، قائمة التريندات بمحرك البحث الشهير "جوجل"، على هامش تقديمه حفل نصر أكتوبر المجيد، بمدينة الجلالة في العين السخنة، والذي نظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليتفاعل الآلاف معه للمرة الثانية بعد غنائه في حفل المنصة الجمعة الماضية.