"التموين": طرحنا مستودعات استراتيجية بإجمالي 40 مليار جنيه

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين لجهاز تنمية التجارة الداخلية، إن جهاز منوط بتعزيز حجم التجارة في إجمالي الناتج المحلي، والذي يصل حاليا لـ19% من إجمالي الناتج المحلي المصري بتجاره الجملة والتجزئة واللوجيستيات.

وأضاف "العشماوي"، خلال مداخلة له عبر سكاي بي ببرنامج "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت والمذاع على فضائية "DMC"، أن اليوم كان الأول في طرح مستودعات استراتيجية بإجمالي لـ40 مليار جنيه وهو ما سيصب في مصلحة المستهلكين، موضحا أن كل المشروعات تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم طرح أراضٍ على المطورين العقارين بالمناطق الترفيهية والمراكز الاستراتيجية، فيما يقوم المستثمرون بالتقديم بحسب الأنشطة الراغبين في العمل عليها بنظام حق الانتفاع، وفي المقابل تحصل الدولة على جزء متغير من إجمالي المشروع بشكل سنوي.

وأكد أن السجل التجاري إحدى أذرع الوزارة الرئيسية، وبه بيانات 5 ملايين منشأة عبر سجل تجاري موحد يقدم خدمات مميكنة للمستفيدين من السجل التجاري سواء للاستعلام أو للاستدلال، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في ضخ استثمارات قدرت بـ50 مليار جنيه في 13 مشروعا في 11 محافظة.

وتابع: "عندنا عدد من السجلات لدى المنشأة بغض النظر عن السجلات المختلفة، وسيتم ضمها باسم الرقم القومي للمنشأة الاقتصادية مثل الرقم القومي للمواطن بغض النظر عن نشاطها وذلك لاختزال الإجراءات ما سيكون له عظيم الشأن في اختزال الإيرادات وينعكس هذا على مؤشرات الاستثمار المصري في اختزال الإجراءات حتى يتحصل المستثمر على خدمات أكبر في وقت أقل".