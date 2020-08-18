طلب إحاطة عاجل حول خفض وزن رغيف الخبز من وزارة التموين

تقدم النائب عبدالحميد كمال، إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير التموين حول تخفيض وزن وحجم رغيف الخبز للفقراء.

وأضاف النائب أنه استنادا إلى حكم نص المادة 134 من الدستور ونص المادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس يطالب بتوجيه طلب إحاطة للسيد وزير التموين حيث فوجئنا بنشر قرارات وزارة التموين بتخفيض وزن رغيف الخبز الشعبي إلى 90 جراما بدلاً 110 جرامات، أي بانخفاض يصل إلى 20 جراما وبنسبة تصل إلى ما يقرب من حجم رُبع رغيف خبز الفقراء المدعوم، والذي يستفيد منه نحو 72 مليون مواطن مقيدين على 22 مليون بطاقة تموينية وفقا لتصريحات وزارة التموين.

وتابع النائب: "وللأسف الشديد يأتي خفض وزن رغيف الخبز الشعبي متجاهلاً للمؤشرات والإحصائيات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي أعلن فيه عن ارتفاع معدل الفقراء في بلادنا لتصل إلى 32.5% عام 2018 بدلاً من 27.8% بزيادة قدرها 4.7% وفقا للإحصائيات الرسمية، رغم الدراسات المستقلة التي تعلن أن حجم الأسر الفقيرة يصل إلى 45% من مجموع السكان".

وأضاف: "كما تتجاهل وزارة التموين الزيادة الجديدة للفقراء التي حدثت بسبب التأثيرات الاقتصادية والإجتماعية لجائحة كورونا 2020. كما تأتي الزيادة في خفض وزن رغيف الخبز متناقضا مع التصريحات الرسمية بعدم المساس بالطبقات الشعبية".

واختتم: "لذا نأمل التكرم بتوجيه طلب الإحاطة هذا إلى كل من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور وزير التموين وإحالة الموضوع إلى اللجنة الاقتصادية لأهمية الأمر على المجتمع والفقراء".