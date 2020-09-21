لطالما حرص الحرفيون والفنانين القدماء، على وضع علامات على أعمالهم ومنتجاتهم، لتميزها عن المنتجات الشبيهة، وتطور الأمر مع المجتمع، فأصبح يطلق عليها علامة تجارية، ويحرص أصحاب الشركات أيا كان موضعها على تسجيلها، لتكون خاصة بمنتجاتهم فقط.

ويقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على تفعيل خدمة الإطلاع والبحث وتسجيل العلامات التجارية الجديدة.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، مميزات وخطوات تسجيل علامة تجارية جديدة من وزارة التموين ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة

مميزات وجود علامة تجارية للمنتجات

العلامة التجارية بطاقة تعريف المنتج ولها اهمية قصوى.

وسيلة لحماية المنتجات التي تحمل العلامة من التقليد.

تعزيز موقف المشروع بالنسبة للمنافسين.

ترسيخ شهرة العلامة بمرور الزمن.

لتعريف بمصدر المنتج.

اداة تميز بين المنتجات من السلع والخدمات المماثلة.

تحديد موعد لتسجيل علامة تجارية الكترونيا

ولتسجيل علامة تجارية الكترونيًا يجب عليك الدخول على موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين من هنــــا.

يتطلب حجز خدمة العلامة التجارية التسجيل على الموقع كمستخدم جديد.

يتطلب الأمر إدخال بعض البيانات مثل بطاقة الرقم القومي، الاسم رباعي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني وغيرها من البيانات

خطوات تسجيل علامة تجارية أونلاين

الخدمة تقدم بشكل مجاني، من خلال الدخول على موقع الخدمة من هنـــــا.

الضغط على خدمة العلامة التجارية، واختيار المكتب أو الفرع المطلوب الحصول على الخدمة من خلاله، مع العلم أن الخدمات ليست مفعلة في جميع المحافظات.

يجب الاختبار ما بين عدة خدمات مثل..

إيداع طلب جديد

تسجيل العلامة التجارية

تجديد العلامة التجارية

معارضة

تظلم

إشهار

في كل الأحوال، بعد اختيار الخدمة، يتم حجز يوم المعاملة، وفقًا لظروف المتقدم.