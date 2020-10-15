عاجل.. رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير "الطريق الدائري"

كلَّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة سرعة وجودة تنفيذ أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وكذلك سرعة توفير التمويل المطلوب للانتهاء من تلك الأعمال، لما يمثله ذلك من أهمية قصوى لسكان القاهرة الكبرى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده "مدبولي" منذ قليل مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة الملفات التي تعمل عليها الوزارة.

واستعرض وزير النقل خلال الاجتماع، تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ويشمل ذلك أعمال الصيانة بإجمالي تكلفة 617 مليون جنيه، تشمل صيانة طبقات الرصف من الأتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كيلو مترا.

وأضاف "الوزير"، أنه يتم تنفيذ صيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كيلو مترات، وصيانة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع شبرا / بنها بطول 15 كيلو مترا، وصيانة وتأمين شبكة الإنارة، وأعمال تأمين سلامة المرور وغيرها.

بينما تشمل مشروعات التطوير بتكلفة 7.3 مليار جنيه، تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الأتوستراد، وتطوير وتوسعة المسافة من الأتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كيلو مترا شاملا توسعة، وتطوير كوبرى المنيب على النيل، وكذلك إنشاء طريق داعم من تقاطع صحراء الأهرام إلى تقاطع طريق الواحات بطول 8 كيلو مترات.

وأوضح أنه يتم تطوير وتوسعة وصيانة رصف المسافة من طريق الإسكندرية الزراعي إلى المرج بطول 8 كيلو مترات، وكذلك تطوير وتوسعة وصيانة رصف المسافة من المرج إلى السلام بطول 8 كيلو مترات، واستكمال الطريق الداعم الداخلي من نفق السلام حتى محور جوزيف تيتو بطول 2 كم، وكذا الداعم الخارجي من نفق السلام حتى محور سعد الشاذلي بطول 5 كيلو مترات، وإنشاء طريق داعم من محور جوزيف تيتو حتى طريق السويس بطول 9 كيلو مترات.