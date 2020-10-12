الأتوبيس الترددي بديل الميكروباص على الطريق الدائري.. اعرف التفاصيل

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الهيئة تبحث تنفيذ خطة، من شأنها تقليل عربات الميكروباص على الطريق الدائري، وذلك بإنشاء أتوبيس ترددي سريع يحمل اسم BRT.

رئيس الطرق والكباري: التخلي عن الميكروباصات كوسيلة نقل يستقلها المواطنون يوميا على الطريق الدائري ويحل محلها الأتوبيس الترددي السريع

وقال مصطفى، لـ"الوطن"، إن وزارة النقل تسعى إلى تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أن الأتوبيس الترددي السريع، سيسير عبر الطريق الدائري بشكل كامل، وبحارة مستقلة عن باقي حارات السيارات على الطريق، ومع تنفيذ المشروع سيتم التخلي عن الميكروباصات كوسيلة نقل يستقلها العديد من المواطنين يوميا، موضحا أنه سيتم التخلي تماما عن الميكروباصات على الطريق الدائري وسيحل الأوتوبيس الترددي محلها.

وذكر مصطفى أن الدراسة جارية حاليا، حتى تكون قابلة للتنفيذ بعد الدراسة بشكل موسع، وعبر تلك الدراسة سيتم نقل الطريق الدائري نقلة كبرى كشريان هام وحيوي في مصر، موضحا أن هيئة الطرق والكباري طورت من آلياتها لتطوير الطريق مع استحداث معدات جديدة لإنجاز الصيانة الذكية لصيانة الفواصل والأسفلت بالطريق، قائلا: "هنعمل كل حاجة حلوة للركاب".

وترصد "الوطن" تفاصيل الأتوبيس الترددي السريع الذى سيتم تشغيله فى حارات مستقلة بالطريق الدائري.. وهى كالتالي:

1- تنفيذ هذا المشروع سيكون عقب انتهاء أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى الجارية حاليا حيث ستصل حاراته إلى 8 حارات بكل اتجاه فى أغلب قطاعاته.

2- تنفيذ هذا المشروع سيكون تحت إشراف وزارة النقل بالاشتراك مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

3- هذه الحافلات ستسير فى مسارات منعزلة على الطريق الدائرى.

4- هى أتوبيس أو حافلة سريعة تعرف باسم " Bus rapid transit".

5- الحافلات السريعة ستكون ذات سعة كبيرة.

6- الاتجاه أن تعمل هذه الحافلات بالكهرباء.

7- ستعمل هذه الحافلات وفق زمن تقاطر ثابت.

8- ستتوقف الحافلات فى محطات ثابتة سيتم تحديدها على طول الطريق الدائرى.

9ـ جار العمل على تخصيص وتجهيز حارات منعزلة ومحطات الوقوف بطول الطريق الدائرى.