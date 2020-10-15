مخرج "عريس من جهة أمنية" عن منشور صفعات عادل إمام للكومبارس: ربنا يهدي

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا لإحدى الصفحات المهتمة بالسينما لتعرض أحد الكومبارسات المشاركين في فيلم الزعيم عادل إمام "عريس من جهة أمنية" لعدد من الصفعات، مهاجمين الفيلم بأن الكومبارس تعرض لـ7 صفعات بشكل مباشر في ثوانٍ معدودة، متسائلين عن السبب الدرامي لذلك، وادعوا بأن الكومبارس لم يكن يعلم بذلك قبل بدء التصوير.

وتواصلت "الوطن" مع مخرج الفيلم علي إدريس الذي رد ساخرا على ذلك بأنه لا تعليق لديه، قائلا "ربنا يهدي". يذكر أن فيلم "عريس من جهة أمنية" تم عرضه عام 2004 وشارك في بطولته الزعيم عادل إمام وحلا شيحة، لبلبة وشريف منير، والفيلم من تأليف يوسف معاطي وإخراج علي إدريس.

وعلى جانب آخر كان الزعيم عادل إمام، قد نعى الفنان محمود ياسين، الذي كان قد توفي صباح أمس بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، ونشر الفنان عادل إمام صورة جمعته بالفنان الراحل محمود ياسين من كواليس مسلسل "صاحب السعادة"، قبل اعتذار محمود ياسين عن عدم المشاركة فيه، ودوَّن الزعيم عبر حسابه على "فيسبوك": "البقاء لله، الفنان الكبير محمود ياسين، ‎خالص العزاء للأسرة الكريمة، ‎اللهم اغفر له ارحمه وأدخله في جناتك وصبر أهله".

وكان قد غاب الزعيم عادل إمام، عن جنازة الفنان الراحل محمود ياسين، حيث كانت تجمعهما صداقة كبيرة، فكان أقرب أصدقائه في الوسط الفني، وكان المشهد الأخير الذي جمعهما عزاء الراحل محمود عبدالعزيز.

وعلمت "الوطن" من مصادرها الخاصة، أن الفنان عادل إمام يتخذ إجراءات خاصة بكورونا، ويقيم في الوقت الحالي بالساحل الشمالي، وأسرته تمنع عنه الزيارات أو استقبال الضيوف، وهذا السبب جعله يتخلف عن حضور الجنازة الخاصة بمحمود ياسين، ولكنه اتصل هاتفيا بنجله السيناريست عمرو محمود ياسين لتقديم واجب العزاء، ومن جانبه طلب "عمرو" من الزعيم عدم الحضور نظرا لكبر سنه وعدم تعرضه لأي مخاطر نتيجة الزحام الشديد في صلاة الجنازة.