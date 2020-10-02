معز مسعود يتجاهل أخبار زواجه من حلا شيحا وينشر صورة من برنامجه

على الرغم من إنتشار أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية عن زواج الداعية الإسلامي معز مسعود من الفنانة حلا شيحة ولم يتم الرد من أيا منهما على ما تداول سواء بالإيجاب أو النفي، نشر "مسعود" صورة تجمعه بـ ريتشارد دوكينز ردا على بعض الانتقادات التي وجهت له بظهوره في برنامجه عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

وعلق "مسعود" على الصورة قائلا: " نفسي أفهم ايه اللي مضايق بعض الناس في ظهور ريتشارد دوكينز في برنامجي Reality وإننا نناقش بعض فكريا؟ أحيانا باتصدم من العقد الفكرية والنفسية اللي في بعض العقليات العربية المعاصرة! حرام لا عارفين يفهموا الأديان ولا الحداثة ولا الفلسفة ولا العلوم التجريبية ولا الفن".

وكانت كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة حلا شيحة عن أن الداعية والمنتج معز مسعود كان هو السبب وراء حذف الأخيرة لمقاطعها المصورة عبر تطبيق "تيك توك".

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن حلا رفضت طلب معز في بداية الأمر، ولكنها سرعان ما رضخت له مع بداية تفجير قضايا فتيات التيك توك التي شغلت الرأي العام خلال الآونة الأخيرة.

وتصدرت الفنانة حلا شيحة والداعية الإسلامي معز مسعود محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن ارتباطهما عاطفيًا منذ فترة قريبة، التي لم يجر تأكيدها أو نفيها من قبل الطرفين.

فيما قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا شيحة، لـ"الوطن"، إنه لا يعرف شيئًا عما يتردد من ارتباط ابنته، لأنه ببساطة لا يوجد شيء رسمي لكي يفصح عنه: "بسمع وأقرأ تلك الأخبار زيي زيكم بالظبط".

وأضاف أن الارتباط والزواج حق لها وليس به شىء غريب، مشيرًا إلى أن معز مسعود أو غيره لم يطلب يدها بشكل رسمي.

وكانت الفنانة هنا شيحة، رفضت التعليق على ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن ارتباط شقيقتها الفنانة "حلا"، بالداعية الإسلامي معز مسعود.

وقالت "هنا" في تصريح لـ"الوطن": "أنا مش بتكلم عن حلا.. ماليش علاقة.. اسألوا حلا"، رافضة التعليق على حقيقة الأمر سواء بالنفي أو بالإيجاب.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، حيث نشأت بينهما قصة حب خلال الشهور الماضية، وكان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية.

ونشر معز مسعود عبر انستجرام صورة له في الشارع أثناء عزفه على الجيتار، وعلق: "شكرا جزيلاً للإنسان الرائع الذى استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد حلا شيحة: "هاى معز.. من التقطت هذه الصورة؟" ليرد معز "شخص مميز جدا".

ليختفي الثنائي معز مسعود وحلا شيحة بغلق تليفوناتهما رفضا منهما للرد بالإثبات أو النفي حول هذا الموضوع.

يُذكر أن آخر أعمال حلا شيحة كانت خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل "خيانة عهد"، من بطولة النجمة يسرا، وجومانة مراد، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، وهنادي مهني، وخالد سرحان، وسلوي عثمان وآخرين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.