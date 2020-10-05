حلا شيحا تتجاهل "سوشيال ميديا" بعد تداول أخبار انفصالها عن زوجها

تجاهلت الفنانة حلا شيحا ما تردد في الساعات الماضية بشأن ارتباطها بالإعلامي معز مسعود، خاصة بعدما علقت على منشوره عبر حسابه الشخصي.

وتصدرت الفنانة "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر انفصالها رسمياً عن زوجها الكندي اليوم رسميًا بمقر الشهر العقاري بالمنشية في الإسكندرية.

ورغم انتشار أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية عن ارتباط الداعية الإسلامي معز مسعود بالفنانة حلا شيحة، إلا أن أي منهما لم يرد على ما تم تداوله سواء بالتأكيد أو النفي.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة حلا شيحة، أن الداعية والمنتج معز مسعود كان السبب وراء حذف الأخيرة لمقاطعها المصورة عبر تطبيق "تيك توك".

فيما قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة إنه لا يعرف شيئًا عما يتردد من ارتباط ابنته، لأنه ببساطة لا يوجد شيء رسمي لكي يفصح عنه: "بسمع وأقرأ تلك الأخبار زيي زيكم بالظبط".

ومن جانبها، رفضت الفنانة هنا شيحة التعليق على ما تردد بشأن ارتباط شقيقتها "حلا"، بالداعية الإسلامي معز مسعود.