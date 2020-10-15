تفاصيل جريمة طفل رضيع المنوفية: أمه كتمت نفسه بسبب علاقة غير شرعية

تمكنت أجهزة الأمن بمدينة السلام في القاهرة من كشف ملابسات وفاة طفل رضيع حديث الولادة لسيدة من المنوفية، تقيم بدائرة القسم، بعد وصول إخطار من المستشفى يفيد بوصول الرضيع إلى المستشفى متوفى بصحبة والدته وزوج والدتها.

وكان مستشفى السلام العام قد أخطر قسم شرطة السلام بوصول طفل رضيع متوفى وبه كدمات بالرقبة صحبة والدته وزوج والدتها، فأخطرت الجهات الأمنية المسؤولة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفور تلقي الأجهزة الأمنية إخطار المستشفى تم الانتقال إلى المستشفى وسماع أقوال والدة الطفل وزوج والدتها لإتمام الإجراءات وتبين لأجهزة الأمن التي تولت سماع أقوال والدة الطفل أن الرضيع المتوفى من علاقة غير شرعية (حمل سفاح) وتوفي إثر وضع المتهمة يدها على فمه حتى لفظ أنفاسه وذلك لعدم اعتراف والده به ورفضه الزواج منها، كما تبين أن العلاقة غير الشرعية بين والدة الرضيع المتوفى ووالد الطفل، تمت بمركز تلا بمحافظة المنوفية وأن المتهمة حضرت للإقامة صحبة زوج والدتها بدائرة قسم مدينة السلام، لعدم افتضاح أمرها ببلدتها بالمنوفية.

واعترفت والدة الرضيع المتوفى بتفاصيل الواقعة وكيفية ارتكابها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة معها وعرضها على النيابة المختصة.